Тайфун вмешался в конкурс

Выход в море корветов ВМФ России «Совершенный» и ВМС Китая «Хуангши», участвующих в международном конкурсе «Кубок моря – 2017», перенесен на сутки из-за тайфуна «Нори», передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
На морских полигонах флота экипажи кораблей должны были провести подготовку к финальному этапу конкурса «Кубок моря – 2017», выполнить практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
Сейчас специалисты ракетно-артиллерийских и штурманских боевых частей готовятся к выполнению морских стрельб в условиях базы. Выход в море для подготовки к финалу запланирован на сегодня.
Заключительным этапом международного конкурса, в котором будет выявлен победитель, станет выполнение экипажами корветов боевых упражнений в море.
Справка «В»
Международный конкурс по морской выучке «Кубок моря – 2017» проходит во Владивостоке. Его задача – укрепить международное военное и военно-техническое сотрудничество, повысить уровень профессиональной выучки военнослужащих.
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