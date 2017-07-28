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Приморье оказалось под водой

​Дождь и сильный ветер, накрывшие Приморье, – это лишь отголосок тайфуна «Нору», который сейчас движется на север вдоль Японских островов. Если бы не антициклон над Охотским морем, вся мощь стихии обрушилась бы на наш регион.

Как сообщают приморские синоптики, тайфун прошел максимальную стадию развития и еще в выходные дни стал медленно ослабевать. Тем не менее вихрь остается достаточно мощным. В ближайшие дни «Нору» продолжит движение на северо-восток, прижимаясь к Японским островам, и 11–12 августа выйдет к Сахалину. При этом его статус понизится – с тропического шторма до тропической депрессии.

Глаз бури

Тайфун уже унес две жизни в Японии, сообщает американская газета Epoch Times. По словам издания, трагедии произошли на южных островах Страны восходящего солнца. Сильный шторм и ветер, скорость которого достигала 162 км в час, стали причиной оползней, наводнений и высоких волн. Угроза жизни людей сохраняется по сей день.

В воскресенье в Приморье проходило совещание, на котором губернатор принял предложение об отмене штормового предупреждения, объявленного 2 августа, сообщалось в пресс-релизе на официальном сайте администрации края вечером 6 августа. На этом совещании директор департамента гражданской защиты Валентин Басаргин доложил, что во всех муниципалитетах Приморья продолжает действовать режим повышенной готовности, пока погода полностью не стабилизируется.

– Сформированы аварийные запасы топлива и расходных материалов для устранения поломок на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса, усилены аварийные бригады, произведено оповещение населения и гостей края, в том числе и отдыхающих из других регионов, – заверили руководители краевых департаментов и Управления МЧС России по Приморскому краю.

Сценарий благоприятный, последствий – нет

Несмотря на оптимистичные доклады и заверения в том, что для Приморья движение тайфуна наиболее благоприятно, в воскресенье дороги региона превратились в реки. В Уссурийске автомобили, припаркованные у домов, скрылись под водой, некоторые – полностью. Фотографии «утопленников» тут же стали выкладываться в социальной сети Instagram. На одном из форумов появились сообщения и фотографии о мощном грязевом потоке, перекрывшем автодорогу в районе Нежино. В ночь на понедельник, 7 августа, на перегонах Баневурово – Барановский, Раздольное – Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск – Владивосток и на перегоне Оленевод – Веневитино участка Барановский – Хасан Дальневосточной железной дороги было приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути.

– В связи с этим задержаны три пассажирских поезда, в которых находилось 1247 человек. Их перевозка затруднена по причине подмыва мостов на автотрассах, поэтому рассматривается возможность временного размещения пассажиров в гостиницах и домах отдыха. Все пассажиры обеспечены питьевой водой, – сообщает пресс-служба АО «РЖД».

Пригородные пассажирские поезда Уссурийск – Владивосток возвращены в пункты отправления, все остальные электропоезда, следующие по данным направлениям, отменены. Уточнить информацию о следовании поездов и электричек можно по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Затоплено несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе.

Это привело к тому, что уже несколько дней здесь наблюдаются перебои с электроснабжением, связью и транспортным обслуживанием.

Спасатели развернули в Уссурийске два пункта временного размещения людей и готовятся к развертыванию еще нескольких, а также наводят лодочные переправы в подтопленных населенных пунктах.

– Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске – более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС, – уточнили спасатели.

Оказались подтопленными Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле сел Занадворовка и Барабаш в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Краевая инспекция безопасности движения предупреждает, что автодорога Разольное – Хасан размыта и занесена грунтом. Фактически Хасанский район, в том числе выезд в сторону российско-китайской границы через пункт пропуска «Краскино», отрезан от федеральной трассы.

– Со стороны поселка Раздольное добраться можно только до села Нежино, далее на 25-м км автодороги Раздольное – Хасан дежурит экипаж ДПС и никого не пропускает дальше. Точно такая же ситуация со стороны поселка Славянка, где движение осуществляется до знака «Барабаш», а дальше ГИБДД никого не пускает. Остановлено пассажирское сообщение с Хасанским районом, движение всех видов транспорта прекращено, – сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.

Спасение началось

В Уссурийском городском округе в понедельник, 7 августа, краевые власти вновь ввели режим чрезвычайной ситуации.

– Есть угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище, поэтому жителям не рекомендуем выезжать на дороги округа и края без острой необходимости, – предупредили в администрации Уссурийска.

Кстати

По информации синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти еще в течение суток. А к Японскому морю движется еще один, 11-й по счету, шторм NALGAE, который сформировался 2 августа в тропических широтах Тихого океана и медленно смещается на северо-запад.

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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