Приморье оказалось под водой

Как сообщают приморские синоптики, тайфун прошел максимальную стадию развития и еще в выходные дни стал медленно ослабевать. Тем не менее вихрь остается достаточно мощным. В ближайшие дни «Нору» продолжит движение на северо-восток, прижимаясь к Японским островам, и 11–12 августа выйдет к Сахалину. При этом его статус понизится – с тропического шторма до тропической депрессии.
Глаз бури
Тайфун уже унес две жизни в Японии, сообщает американская газета Epoch Times. По словам издания, трагедии произошли на южных островах Страны восходящего солнца. Сильный шторм и ветер, скорость которого достигала 162 км в час, стали причиной оползней, наводнений и высоких волн. Угроза жизни людей сохраняется по сей день.
В воскресенье в Приморье проходило совещание, на котором губернатор принял предложение об отмене штормового предупреждения, объявленного 2 августа, сообщалось в пресс-релизе на официальном сайте администрации края вечером 6 августа. На этом совещании директор департамента гражданской защиты Валентин Басаргин доложил, что во всех муниципалитетах Приморья продолжает действовать режим повышенной готовности, пока погода полностью не стабилизируется.
– Сформированы аварийные запасы топлива и расходных материалов для устранения поломок на объектах энергетики и жилищно-коммунального комплекса, усилены аварийные бригады, произведено оповещение населения и гостей края, в том числе и отдыхающих из других регионов, – заверили руководители краевых департаментов и Управления МЧС России по Приморскому краю.
Сценарий благоприятный, последствий – нет
Несмотря на оптимистичные доклады и заверения в том, что для Приморья движение тайфуна наиболее благоприятно, в воскресенье дороги региона превратились в реки. В Уссурийске автомобили, припаркованные у домов, скрылись под водой, некоторые – полностью. Фотографии «утопленников» тут же стали выкладываться в социальной сети Instagram. На одном из форумов появились сообщения и фотографии о мощном грязевом потоке, перекрывшем автодорогу в районе Нежино. В ночь на понедельник, 7 августа, на перегонах Баневурово – Барановский, Раздольное – Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск – Владивосток и на перегоне Оленевод – Веневитино участка Барановский – Хасан Дальневосточной железной дороги было приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути.
– В связи с этим задержаны три пассажирских поезда, в которых находилось 1247 человек. Их перевозка затруднена по причине подмыва мостов на автотрассах, поэтому рассматривается возможность временного размещения пассажиров в гостиницах и домах отдыха. Все пассажиры обеспечены питьевой водой, – сообщает пресс-служба АО «РЖД».
Пригородные пассажирские поезда Уссурийск – Владивосток возвращены в пункты отправления, все остальные электропоезда, следующие по данным направлениям, отменены. Уточнить информацию о следовании поездов и электричек можно по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).
Затоплено несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском районах и Уссурийском городском округе.
Это привело к тому, что уже несколько дней здесь наблюдаются перебои с электроснабжением, связью и транспортным обслуживанием.
Спасатели развернули в Уссурийске два пункта временного размещения людей и готовятся к развертыванию еще нескольких, а также наводят лодочные переправы в подтопленных населенных пунктах.
– Наибольшее количество осадков – более 250 миллиметров – выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске – более 200 миллиметров, здесь уже введен режим ЧС, – уточнили спасатели.
Оказались подтопленными Кравцовка, Барабаш, Занадворовка в Хасанском районе, Уссурийск, село Кроуновка, села Тихое, Оленевод в Надеждинском районе. Перемыта трасса возле сел Занадворовка и Барабаш в Хасанском и Надеждинском районах. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.
Краевая инспекция безопасности движения предупреждает, что автодорога Разольное – Хасан размыта и занесена грунтом. Фактически Хасанский район, в том числе выезд в сторону российско-китайской границы через пункт пропуска «Краскино», отрезан от федеральной трассы.
– Со стороны поселка Раздольное добраться можно только до села Нежино, далее на 25-м км автодороги Раздольное – Хасан дежурит экипаж ДПС и никого не пропускает дальше. Точно такая же ситуация со стороны поселка Славянка, где движение осуществляется до знака «Барабаш», а дальше ГИБДД никого не пускает. Остановлено пассажирское сообщение с Хасанским районом, движение всех видов транспорта прекращено, – сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.
Спасение началось
В Уссурийском городском округе в понедельник, 7 августа, краевые власти вновь ввели режим чрезвычайной ситуации.
– Есть угроза прорыва дамбы на Кугуковском водохранилище, поэтому жителям не рекомендуем выезжать на дороги округа и края без острой необходимости, – предупредили в администрации Уссурийска.
Кстати
По информации синоптиков, дожди разной интенсивности будут идти еще в течение суток. А к Японскому морю движется еще один, 11-й по счету, шторм NALGAE, который сформировался 2 августа в тропических широтах Тихого океана и медленно смещается на северо-запад.