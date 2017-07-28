Цирк начнется с прогулочной зоны

В цирке Владивостока начались работы по благоустройству территории. Компании-подрядчику предстоит убрать строительный мусор, выровнять территорию, уложить тротуарную плитку, газон, установить лестницы, сообщила пресс-служба края.
Также в здании цирка продолжаются отделочные работы. Черновая отделка практически завершена, сейчас работы ведутся в дизайнерских зонах. Ведется роспись стен и потолка, устанавливаются декоративные элементы в холлах. В оформлении интерьера будет использовано много предметов из искусственного белого камня.
Кроме того, цирк уже оснащен высокотехнологичным оборудованием. Это датчики, которые будут следить за состоянием несущих конструкций здания, автоматизированные системы управления климатом, вентиляцией, энергоснабжением. Представители эксплуатационной службы этого учреждения культуры уже обучаются работе со сложными системами.
Завершилась серия товарищеских игр по хоккею с шайбой между владивостокским «Адмиралом» и национальной сборной Республики Корея. Во втором матче наши земляки вновь одержали победу на льду «Фетисов-арены». На сей раз со счетом 3:2. Напомним, что в первом «выставочном» поединке было зафиксировано 5:3.
В минувшее воскресенье в России отмечали День железнодорожника. Во Владивостоке состоялось торжественное собрание, на котором с профессиональным праздником владивостокских ветеранов и работников железнодорожного транспорта поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.
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