Цирк начнется с прогулочной зоны

В цирке Владивостока начались работы по благоустройству территории. Компании-подрядчику предстоит убрать строительный мусор, выровнять территорию, уложить тротуарную плитку, газон, установить лестницы, сообщила пресс-служба края.

Также в здании цирка продолжаются отделочные работы. Черновая отделка практически завершена, сейчас работы ведутся в дизайнерских зонах. Ведется роспись стен и потолка, устанавливаются декоративные элементы в холлах. В оформлении интерьера будет использовано много предметов из искусственного белого камня.

Кроме того, цирк уже оснащен высокотехнологичным оборудованием. Это датчики, которые будут следить за состоянием несущих конструкций здания, автоматизированные системы управления климатом, вентиляцией, энергоснабжением. Представители эксплуатационной службы этого учреждения культуры уже обучаются работе со сложными системами.