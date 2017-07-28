Женьшень за границу не выйдет

Около 120 корней занесенного в Красную книгу РФ женьшеня изъяли пограничники у граждан КНР, задержанных на территории Приморья, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Первый «женьшененос» целенаправленно нарушил границу в поисках реликтового растения. Ему удалось добыть больше двух десятков корней. Пограничный наряд обнаружил и задержал браконьера на горно-таежном участке недалеко от поселка Барабаш. Далекоидущие планы злоумышленника выдали прихваченный с собой запас провианта на несколько дней и сменное белье. В настоящее время проводится разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.

Второго иностранца пограничники задержали в Дальнереченске. Его автомашина была остановлена на трассе Владивосток – Хабаровск. 47-летний водитель транспортного средства утверждал, что купил 95 корней женьшеня у неизвестного приморца для собственных нужд. Ценный биоресурс изъят и отправлен на экспертизу. В отношении иностранца проводится разбирательство.