Женьшень за границу не выйдет

Около 120 корней занесенного в Красную книгу РФ женьшеня изъяли пограничники у граждан КНР, задержанных на территории Приморья, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Первый «женьшененос» целенаправленно нарушил границу в поисках реликтового растения. Ему удалось добыть больше двух десятков корней. Пограничный наряд обнаружил и задержал браконьера на горно-таежном участке недалеко от поселка Барабаш. Далекоидущие планы злоумышленника выдали прихваченный с собой запас провианта на несколько дней и сменное белье. В настоящее время проводится разбирательство, по результатам которого будет принято правовое решение.
Второго иностранца пограничники задержали в Дальнереченске. Его автомашина была остановлена на трассе Владивосток – Хабаровск. 47-летний водитель транспортного средства утверждал, что купил 95 корней женьшеня у неизвестного приморца для собственных нужд. Ценный биоресурс изъят и отправлен на экспертизу. В отношении иностранца проводится разбирательство.
Завершилась серия товарищеских игр по хоккею с шайбой между владивостокским «Адмиралом» и национальной сборной Республики Корея. Во втором матче наши земляки вновь одержали победу на льду «Фетисов-арены». На сей раз со счетом 3:2. Напомним, что в первом «выставочном» поединке было зафиксировано 5:3.
В минувшее воскресенье в России отмечали День железнодорожника. Во Владивостоке состоялось торжественное собрание, на котором с профессиональным праздником владивостокских ветеранов и работников железнодорожного транспорта поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.
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