Водителей просят снизить скорость. Чтобы не повредить клумбу

Новая цветочная композиция украсила Университетский проспект во Владивостоке.

Цветник украшают кусты сирени и кизильника, а также однолетние цветы бегонии, цинерарии, колеусы, сообщили в пресс-службе мэрии. Как уточнили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», городские озеленители завершили высадку зеленых насаждений на транспортном кольце по Университетскому проспекту. Теперь здесь растут порядка 300 кустов кизильника, более 70 кустов сирени и цветы.

В ближайшее время здесь будут установлены дополнительные дорожные знаки для оповещения автомобилистов о снижении скорости. Это связано с тем, что неоднократно по цветнику проезжали автомобили.

Напомним, что ежедневно во Владивостоке ведутся работы по поливу и прополке цветников, стрижке кустарников и покосу травы на газонах. В этом году Владивосток украшают более 400 тысяч цветов.