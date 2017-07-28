Водителей просят снизить скорость. Чтобы не повредить клумбу

Новая цветочная композиция украсила Университетский проспект во Владивостоке.
Цветник украшают кусты сирени и кизильника, а также однолетние цветы бегонии, цинерарии, колеусы, сообщили в пресс-службе мэрии. Как уточнили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», городские озеленители завершили высадку зеленых насаждений на транспортном кольце по Университетскому проспекту. Теперь здесь растут порядка 300 кустов кизильника, более 70 кустов сирени и цветы.
В ближайшее время здесь будут установлены дополнительные дорожные знаки для оповещения автомобилистов о снижении скорости. Это связано с тем, что неоднократно по цветнику проезжали автомобили.
Напомним, что ежедневно во Владивостоке ведутся работы по поливу и прополке цветников, стрижке кустарников и покосу травы на газонах. В этом году Владивосток украшают более 400 тысяч цветов.
Завершилась серия товарищеских игр по хоккею с шайбой между владивостокским «Адмиралом» и национальной сборной Республики Корея. Во втором матче наши земляки вновь одержали победу на льду «Фетисов-арены». На сей раз со счетом 3:2. Напомним, что в первом «выставочном» поединке было зафиксировано 5:3.
В минувшее воскресенье в России отмечали День железнодорожника. Во Владивостоке состоялось торжественное собрание, на котором с профессиональным праздником владивостокских ветеранов и работников железнодорожного транспорта поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.
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