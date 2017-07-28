В ответе за оперу. И за балет

Бывший заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Илья Терехов задержан по делу о махинациях с имуществом Приморского театра оперы и балета, передает агентство «Интерфакс».

Это событие связано с уголовным делом, которое ранее возбудило СУ СКР по Приморью по фактам нарушений с передачей имущества Приморской сцене Мариинского театра.

Анализируя ситуацию, приморские СМИ ссылаются на ответы Генпрокуратуры, в которых, в частности, речь идет о том, что при ликвидации Приморского театра оперы и балета он, как юридическое лицо, остался должен кредиторам за полученные товары и услуги более 150 млн руб. Долги нужно было вернуть имуществом. Однако оно в полном объеме было изъято в оперативное управление чиновниками департамента земельных и имущественных отношений и позднее передано Приморской сцене Мариинского театра. Прокуратура усмотрела в этих действиях нарушение закона. Подписал документы на передачу Илья Терехов, который в июне этого года уволился из администрации края.