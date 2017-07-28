В ДВФУ нашли новый риск

Новый эпидемиологический риск в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выявил студент ДВФУ Андрей Пак.
Под руководством доцента Галины Компанец молодой ученый проанализировал распространение в регионе прежде малоизвестной инфекции.
Андрей Пак обратил внимание на клещевую инфекцию, недавно распространившуюся в сопредельных с Приморьем странах, сообщила пресс-служба ДВФУ. Заболевание впервые было зафиксировано в Китае в 2009 году и получило название «Вирус тяжелой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом» (ТЛТС). Болезнь характеризуется острой лихорадкой, поражениями органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, прогрессирующей тромбоцитопенией, лейкопенией и в 30 процентах случаев заканчивается смертью. Заражения подтверждены в Китае и Японии, а в Южной Корее в 2013–2015 годах зарегистрировано 170 больных ТЛТС.
Возбудитель этой инфекции переносится клещами от животных людям. Исследователь отмечает, что вирус ТЛТС очень похож на вирус Khasan, который был выявлен в Приморском крае еще в 1980-х годах от тех же клещей. Андрей Пак предположил, что эти два вируса связаны между собой. Хотя заболевания от этого вируса в Приморье не были идентифицированы, угрозу такой инфекции учитывать необходимо.
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