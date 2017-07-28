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Уступите место туристу

Приморье по итогам первой половины этого года заняло вторую строчку в рейтинге самых популярных у китайских туристов российских регионов. Такие данные опубликованы Федеральным агентством по туризму.

В пресс-службе администрации края отмечают: всего с начала года Приморье приняло почти 280 тысяч иностранных граждан из Поднебесной, Республики Корея и Японии. Судя по настрою чиновников, турпоток и далее будет расти. Причем надо понимать, что говорим о регионе, а подразумеваем Владивосток, поскольку за его пределы редкий интурист выезжает. И этот огромный поток создает такую нагрузку на инфраструктуру приморской столицы, что впору самим в период туристического бума уезжать отсюда подальше. Потому что многочисленные группы иностранных гостей очень осложняют повседневную жизнь местного населения. И это не только такая мелочь, как, к примеру, толпы иностранцев на и так перегруженных центральных улицах города или очереди в магазинах… Туристическое нашествие поддерживает спрос на товары и не дает экономического повода стабилизировать цены в регионе (давно подмечено: где нет шопинга, там нет массового туриста из КНР). Финансовый кризис сильно подкосил покупательские способности приморцев, и были основания полагать, что это обстоятельство не позволит расти ценам. Но платежеспособные туристы не дали сбыться нашим надеждам.

Или еще актуальная тема. Власти пытаются ограничить большегрузам проезд по основным городским магистралям, поскольку те затрудняют движение и способствуют образованию пробок. Но ведь и огромные двухэтажные туристические автобусы имеют не меньшие габариты и такую же маневренность. Их скопление в историческом центре города, парковки на оживленных городских магистралях, возле достопримечательностей, даже под знаками «Остановка запрещена», «усиленными» табличками «Работает эвакуатор», создают не меньше проблем для транспортного трафика города, чем многотонные фуры, которые не просто так курсируют по городу…

Нет, я не против туризма и гостей в городе. Даже за. Но вот ощутимы ли для бюджета доходы от него, настолько ли они велики, чтобы жителям терпеть неудобства? И еще настораживает политика краевых властей по бездумному нагнетанию туристических потоков в город, при этом они не особо вкладывают средства в развитие туристической инфраструктуры. Или все же вкладывают? В отели «Хаятт», например…

Автор : Татьяна ЯРМОЛЕНКО

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