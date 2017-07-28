Бухте прописали санацию. Через год

К реализации программы по оздоровлению экологической ситуации в бухте Золотой Рог планируется приступить в 2018 году, сообщила пресс-служба края.

Для выявления источников негативного воздействия на бухту Золотой Рог произведено обследование гидротехнических сооружений и других объектов, расположенных в прибрежной зоне бухты. Для выявления затопленных судов и их обломков, подводных кабельных линий, расположенных на поверхности и в придонном слое осадков бухты, проводилась гидромагнитная съемка. Всего обнаружено семь так называемых локальных магнитных аномалий, источниками которых могут быть затонувшие суда и другие крупные объекты.

Для уточнения информации о рельефе дна бухты специалисты провели съемку многолучевым эхолотом с получением гидролокационного изображения морского дна. По результатам съемки подготовлена цифровая модель рельефа дна, построен планшет глубин, также было обнаружено восемь подводных объектов, требующих дальнейшего водолазного обследования.

Специалисты подчеркнули, что на основании проведенной работы к декабрю этого года ученые сформируют программу необходимых мер для экологического оздоровления бухты Золотой Рог.

К реализации программы планируется приступить в 2018 году.