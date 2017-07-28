Бухте прописали санацию. Через год

Новостная лента
Август, 08 вторник
18:58
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
18:58
Губернатор Приморья опустился на предпоследнее место в рейтинге влияния глав субъектов РФ
18:58
Восемь красоток поборолись за корону Miss Sunrise во Владивостоке Фото
18:10
​ДВФУ: Пить воду в Приморье опасно для здоровья
17:52
Территория СП Владивосток в ближайшее время может сильно увеличиться
17:40
Приморцам расскажут о пляжном отдыхе и подготовке к 1 сентября
17:30
Во Владивостоке полиция «накрыла» наркопритон под открытым небом Видео
17:17
Следователи просят помощи в установлении личности мужчины, обнаруженного мертвым во Владивостоке
17:02
Почему экс-губернатора Удмуртии отправили под домашний арест? Эксклюзив
16:55
Во Владивостоке в понедельник произошло почти 70 ДТП Эксклюзив
16:54
Пенсионер погиб во время бушевавшей стихии в Уссурийске
16:44
Специалисты ищут инфекции в колодцах и скважинах после стихии в Приморье
16:33
Дожди в Приморье пошли на убыль
16:19
Владивостокский силач все-таки поставит новый рекорд
16:07
Комиссия оценит ущерб от ЧС в Приморье
15:55
Уголовно преследуемый глава Уссурийска борется с наводнением и мародерством Фото
15:44
Игорь Пушкарев: Следственный беспредел рано или поздно будет пресекаться
15:33
Крупная партия бразильской птицы забракована в Приморье
15:21
В Приморье подтоплено более 2 тысяч домов, 12 автодорог, отрезано 8 населенных пунктов
15:09
Владимир Путин оценил масштабную энергоаварию на Дальнем Востоке
14:59
Жители Владивостока отправились на помощь пострадавшим от наводнения Видео
14:44
В аэропорту Владивостока задержан наркоман
14:27
Китайские туристы не смогли вернуться домой из-за паводка Видео
14:13
Во Владивостоке осужден студент за сбыт наркотиков
14:02
Мужчина получил тяжелые травмы в ДТП во Владивостоке
13:51
Во Владивостоке начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших районов
13:38
Мопедист потерял пассажира при аварии во Владивостоке Эксклюзив
13:27
В Приморье было спасено более 150 человек в затопленных районах края
13:19
Владимир Пучков: Восстановление школ необходимо взять на особый контроль
13:13
Эксперты: Дороги в Приморье - это вопрос политический
13:06
Во Владивостоке в лагере «Солнечный луч» стартовали две профильные смены для школьников
12:52
Иностранцы дождались шанса посетить Владивосток в упрощенном порядке
12:41
​Эксперты: От рубля ничего хорошего ждать нельзя
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4177 (116) от 08 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чтобы помнили и гордились
Победные матчи дали повод для размышлений
Когда граффити – не искусство
В программе – мастер-класс по 3D-ручке, креативная пицца и мыловарение
Железнодорожникам пожелали крепкого тыла
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Бухте прописали санацию. Через год

К реализации программы по оздоровлению экологической ситуации в бухте Золотой Рог планируется приступить в 2018 году, сообщила пресс-служба края.

Для выявления источников негативного воздействия на бухту Золотой Рог произведено обследование гидротехнических сооружений и других объектов, расположенных в прибрежной зоне бухты. Для выявления затопленных судов и их обломков, подводных кабельных линий, расположенных на поверхности и в придонном слое осадков бухты, проводилась гидромагнитная съемка. Всего обнаружено семь так называемых локальных магнитных аномалий, источниками которых могут быть затонувшие суда и другие крупные объекты.

Для уточнения информации о рельефе дна бухты специалисты провели съемку многолучевым эхолотом с получением гидролокационного изображения морского дна. По результатам съемки подготовлена цифровая модель рельефа дна, построен планшет глубин, также было обнаружено восемь подводных объектов, требующих дальнейшего водолазного обследования.

Специалисты подчеркнули, что на основании проведенной работы к декабрю этого года ученые сформируют программу необходимых мер для экологического оздоровления бухты Золотой Рог.

К реализации программы планируется приступить в 2018 году.

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Чтобы помнили и гордились
Чтобы помнили и гордились

Каким историческим личностям меценаты приморской столицы хотят установить памятники

Победные матчи дали повод для размышлений
Победные матчи дали повод для размышлений

Завершилась серия товарищеских игр по хоккею с шайбой между владивостокским «Адмиралом» и национальной сборной Республики Корея. Во втором матче наши земляки вновь одержали победу на льду «Фетисов-арены». На сей раз со счетом 3:2. Напомним, что в первом «выставочном» поединке было зафиксировано 5:3.

Когда граффити – не искусство

Сотрудники административно-территориальных управлений всех пяти районов Владивостока контролируют соблюдение чистоты и порядка на городских территориях.

В программе – мастер-класс по 3D-ручке, креативная пицца и мыловарение

В приморской столице дети с ограниченными возможностями здоровья могут принять участие в городском социальном проекте «Хрустальный мир».

Железнодорожникам пожелали крепкого тыла

В минувшее воскресенье в России отмечали День железнодорожника. Во Владивостоке состоялось торжественное собрание, на котором с профессиональным праздником владивостокских ветеранов и работников железнодорожного транспорта поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4176

Китайская нота в Мариинском фестивале
Здесь будет город-арт
Сошедшие с небес: десантники отметили свой профессиональный праздник
На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики
Выбираем музыку по душе
Меры поддержки многодетных семей обсудили во Владивостоке

газета
газета "Владивосток" № 4175

ОСАГО в Приморье: так не доставайся же ты никому…
Директора, но договоры
Цирк прихорашивается
На кладбища Владивостока ночью лучше не ходить
На «Короля Миллионки» покусились собственники здания
Кавээнщики слетелись

газета
газета "Владивосток" № 4174

Рабочие ищут правды у президента
100 дней эффективного управленца
Кустари делают «гигантские шаги»
«Мечта океана» оценила столицу Приморья
Претендуй на награду, если есть за что!
Леопард на берегу Золотого Рога

газета
газета "Владивосток" № 4173

Столица края намерена стать столицей «Тотального диктанта»
Над «Лучом» вновь сгущаются тучи
Дачи поделили по статусам: сады и огороды
Охотский антициклон прикроет Приморье?
Для завода «Мазда» расширили границы ТОР
Город лидирует по количеству новых семей