Железнодорожникам пожелали крепкого тыла

В минувшее воскресенье в России отмечали День железнодорожника. Во Владивостоке состоялось торжественное собрание, на котором с профессиональным праздником владивостокских ветеранов и работников железнодорожного транспорта поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.

На праздник во Дворец культуры железнодорожников собрались десятки работников отрасли – от машинистов, проводников и диспетчеров до руководителей отделов и управлений. И. о. главы города Константин Межонов вручил благодарственное письмо администрации Владивостока коллективу Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» и заместителю начальника Дальневосточной железной дороги Андрею Ваулину. Также обладателями благодарственных писем, почетных грамот и подарков от администрации приморской столицы стали лучшие сотрудники отрасли.

– Дорогие ветераны и работники железнодорожного транспорта, поздравляю вас с профессиональным праздником! Владивосток – особенный город на железнодорожной карте страны. Всего через 30 лет после основания нашего города было начато строительство Транссибирской железнодорожной магистрали – связующего звена всей России. Поэтому каждый День железнодорожника – это праздник для всего Владивостока, – сказал Константин Межонов. Он отметил, что сегодня Владивостокское отделение ДВжд – самое крупное отделение на Дальневосточной железной дороге. Работа на железнодорожном транспорте всегда была и остается одной из самых ответственных и почетных. Железнодорожников всегда отличали трудолюбие, профессионализм, инициатива и добросовестное отношение к делу.

И. о. главы города пожелал сотрудникам РЖД счастья, оптимизма, крепкого тыла и дальнейшего поступательного развития.