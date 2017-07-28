В программе – мастер-класс по 3D-ручке, креативная пицца и мыловарение

В приморской столице дети с ограниченными возможностями здоровья могут принять участие в городском социальном проекте «Хрустальный мир».

Проект, реализуемый в рамках муниципальной программы «Доступная среда», рассчитан на детей от 5 до 18 лет, уточнили в пресс-службе мэрии. Мероприятие направлено на формирование и расширение социальных связей и коммуникативных навыков, а также на включение детей-инвалидов в жизнь общества, их интеграцию в среду здоровых сверстников.

Как отметили в управлении по исполнению программ по поддержке населения, при выполнении творческих заданий «Хрустального мира» каждому ребенку представится возможность проявить активную жизненную позицию и творческий потенциал.

Увлекательные занятия пройдут в августе по следующим направлениям:

– «Творческая мастерская» (изготовление имбирного пряника, а также упаковки для имбирного пряника, декупаж шкатулок, роспись футболок, изготовление украшений из полимерной глины);

– «Занимательные науки» (робототехника, мастер-класс по 3D-ручке, геология – сокровища под землей, химическое шоу, занимательная физика);

– «Кулинария и столовый этикет» (юный кондитер, креативная пицца, сказочное печенье, столовый этикет, правила поведения за столом);

– «Театральное искусство» (класс актерского мастерства, сценическая речь, сценические движения, пантомима, пластика);

– «Умелые руки» (песочная анимация, мыловарение, изготовление дымковской игрушки, роспись дымковской игрушки, оригами).

В сентябре планируется проведение экскурсий в зоопарк «Садгород», усадьбу Вавилово, Ботанический сад-институт ДВО РАН, Приморский океанариум и Музей автомотостарины.

Записаться на мероприятия можно по телефону +7-914-967-65-60. Также подробности можно узнать в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока: ул. Ильичева, 15, каб. 39а, 38, тел. 2614-089, 2614-397.