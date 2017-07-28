Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, избранный 7 июля 2017 года, возглавит делегацию своего государства на третьем Восточном экономическом форуме и впервые посетит Россию в данном статусе, сообщила пресс-служба края.
Форум во Владивостоке, который пройдет 6-7 сентября, станет для главы Монголии первым мероприятием в многостороннем международном формате. «Тавтай морилно уу! Добро пожаловать!» – скажет президенту Владивосток.
На ВЭФ-2017 ожидается участие делегации Монголии, в которую войдут около 120 официальных лиц и представителей бизнеса. Возможно, в рамках форума состоится российско-монгольский круглый стол с участием представителей бизнес-сообщества двух стран в рамках деловой программы форума.
Ожидается, что более 30 спортсменов из Монголии примут участие в ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке – он пройдет под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Завершилась серия товарищеских игр по хоккею с шайбой между владивостокским «Адмиралом» и национальной сборной Республики Корея. Во втором матче наши земляки вновь одержали победу на льду «Фетисов-арены». На сей раз со счетом 3:2. Напомним, что в первом «выставочном» поединке было зафиксировано 5:3.
В минувшее воскресенье в России отмечали День железнодорожника. Во Владивостоке состоялось торжественное собрание, на котором с профессиональным праздником владивостокских ветеранов и работников железнодорожного транспорта поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.
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