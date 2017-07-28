Новый президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, избранный 7 июля 2017 года, возглавит делегацию своего государства на третьем Восточном экономическом форуме и впервые посетит Россию в данном статусе, сообщила пресс-служба края.

Форум во Владивостоке, который пройдет 6-7 сентября, станет для главы Монголии первым мероприятием в многостороннем международном формате. «Тавтай морилно уу! Добро пожаловать!» – скажет президенту Владивосток.

На ВЭФ-2017 ожидается участие делегации Монголии, в которую войдут около 120 официальных лиц и представителей бизнеса. Возможно, в рамках форума состоится российско-монгольский круглый стол с участием представителей бизнес-сообщества двух стран в рамках деловой программы форума.

Ожидается, что более 30 спортсменов из Монголии примут участие в ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке – он пройдет под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.