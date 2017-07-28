Село на вывоз

Экспорт сельхозпродукции Приморья составил более миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе края.
По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, поставки за границу аграрной продукции Приморья составили 42 % от общего объема экспорта.
По словам специалистов, произошло увеличение экспорта сои и кукурузы в Японию и Республику Корея.
– Ежегодно из Приморья в страны АТР поставляется около 93 тысяч тонн кукурузы и до 66 тысяч тонн сои, – уточнили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия.
По данным Минсельхоза, с начала 2017 года экспорт российской сельхозпродукции вырос на 17,7 %. Его основу составляют зерновые, на втором месте – рыба и рыбная продукция, на третьем – растительные масла.
Завершилась серия товарищеских игр по хоккею с шайбой между владивостокским «Адмиралом» и национальной сборной Республики Корея. Во втором матче наши земляки вновь одержали победу на льду «Фетисов-арены». На сей раз со счетом 3:2. Напомним, что в первом «выставочном» поединке было зафиксировано 5:3.
В минувшее воскресенье в России отмечали День железнодорожника. Во Владивостоке состоялось торжественное собрание, на котором с профессиональным праздником владивостокских ветеранов и работников железнодорожного транспорта поздравил исполняющий обязанности главы города Константин Межонов.
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