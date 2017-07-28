Село на вывоз

Экспорт сельхозпродукции Приморья составил более миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе края.

По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, поставки за границу аграрной продукции Приморья составили 42 % от общего объема экспорта.

По словам специалистов, произошло увеличение экспорта сои и кукурузы в Японию и Республику Корея.

– Ежегодно из Приморья в страны АТР поставляется около 93 тысяч тонн кукурузы и до 66 тысяч тонн сои, – уточнили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

По данным Минсельхоза, с начала 2017 года экспорт российской сельхозпродукции вырос на 17,7 %. Его основу составляют зерновые, на втором месте – рыба и рыбная продукция, на третьем – растительные масла.