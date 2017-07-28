Когда граффити – не искусство

Сотрудники административно-территориальных управлений всех пяти районов Владивостока контролируют соблюдение чистоты и порядка на городских территориях.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе ежедневных обходов специалисты фиксируют все нарушения, проблемные участки и ситуации: открытые люки, течи, появившиеся свалки, незаконные рекламные вывески, различные повреждения на объектах инфраструктуры, несвоевременный вывоз мусора с придомовых территорий и множество других.

Вся информация оперативно обрабатывается, устанавливаются виновники проблемных ситуаций, которые обязаны их устранить. Для этого специалисты АТУ активно взаимодействуют с предприятиями всех форм собственности, собственниками инженерных сетей, управляющими компаниями и другими хозяйствующими субъектами. Часть адресов передается в профильные управления администрации Владивостока, в городские коммунальные и дорожные службы.

В вопросах благоустройства районов особое внимание уделяется граффити на фасадах зданий, заборах, остановочных комплексах. При обнаружении рисунков сотрудники АТУ обращаются к собственникам либо в управляющие компании: рисунки необходимо своевременно удалять или закрашивать.

Так, на минувшей неделе в Ленинском районе были закрашены граффити на фасадах зданий по адресам: ул. Лазо, 4 и Океанский проспект, 10/12. В Первореченском районе от рисунков очистили стеклянную стену сцены в парке Победы, а также силами административно-территориального управления района ликвидировали граффити на ограждении военного городка № 84 по адресу: проспект 100 лет Владивостоку, 99. В Первомайском районе от рисунков был очищен фасад жилого дома № 5 на ул. Черемуховой.