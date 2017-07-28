«Мумий Тролль» – ответственный за романтику

Минувшая неделя завершилась двумя знаковыми событиями в культурной жизни Владивостока: концертом группы «Мумий Тролль» в «Фетисов-арене» и фестивалем V-Rox на набережной Спортивной гавани.

Рок-фестиваль, растянувшийся с 4 по 6 августа и собравший музыкантов, диджеев, продюсеров, художников, общественных деятелей из России, Японии, Сингапура, Китая, Индонезии, США, Индии, Израиля, с Тайваня, из других стран, можно считать традиционным, поскольку нынешний V-Rox уже пятый.

А вот концерт «Мумий Тролля», посвященный 20-летию выхода первого альбома группы «Морская», – явление уникальное. И не только для столицы Приморья. Но и для шоу-бизнеса современной России.

До «Мумий Тролля» ни одна отечественная группа не рискнула отправиться в российский тур с песнями 20-летней давности. С раскруткой нового альбома – да. В честь очередного юбилея коллектива – пожалуйста. Но проехаться по городам и весям с ретрорепертуаром, когда в стране повсеместный культ Лепса, Михайлова и Ваенги, – слабо! А Илья Лагутенко рискнул и теперь купается в лучах славы. Потому что песни из альбома-юбиляра, записанного в Лондоне в 1996 году, до сих пор не потеряли своей актуальности и слушаются свежо в современной аранжировке. Хотя в творческом багаже коллектива более десяти студийных альбомов и более 50 клипов.

Судите сами: нетленка «мумиков» «Утекай!» о маньяке в подворотне, о красавицах, которые лишились своих чар, о борьбе с преступностью чем не оперативная полицейская сводка дня сегодняшнего? А песня о невесте, которой повезло, потому что жених потратит все ее деньги. Разве это не вальс Мендельсона XXI века, когда браки зачастую заключаются не по любви, а исключительно из-за меркантильных интересов молодоженов с оглядкой на сумму приданого или размер подаренной жилплощади?

Сегодня смешно вспомнить, как в конце 80-х годов прошлого столетия подростковую группу «Мумий Тролль» не допустили до участия в первом Владивостокском рок-фестивале, состоявшемся в ДК имени Ленина, что на остановке общественного транспорта «Стадион «Авангард». Вердикт членов отборочной комиссии, состоящей в основном из комсомольских функционеров, был бескомпромиссным: «Научитесь, мальчики, играть, а потом приходите». Прошли годы. Мальчики играть научились. Да еще как! Нынче Илья Лагутенко сотоварищи собирают стадионы на свои концерты. От Москвы до Владивостока на концертах тура «Морская. 2.0» неизменные аншлаги. Правда, за два десятилетия со дня официального релиза первого альбома «Мумий Тролля» состав группы многократно менялся по разным причинам. «Мумий Тролль» образца 2017 года – это Илья Лагутенко – вокал, гитара, Павел Вовк – бас, Артем Крицин – гитара, Олег Пунгин – барабаны, Саша DZA Холенко – клавишные.

Полуторачасовая программа, сыгранная группой в «Фетисов-арене», полностью повторила плей-лист альбома «Морская», плюс бонусы из других альбомов «Мумий Тролля» и новая песня «Я ответственный по романтике», тут же подхваченная публикой. По окончании концерта многие зрители покидали спортивный комплекс, напевая припев этой песни. Зацепило и приклеилось! Что еще раз подтверждает неисчерпаемый потенциал Ильи Лагутенко сочинять хиты. Кстати, это «Мумий Тролль» привил молодежи моду на тельняшки, сделав их культовым прикидом задолго до появления хоккейного клуба «Адмирал» во Владивостоке.

О качестве исполнения песен на концерте говорить излишне, по мнению поклонников группы, оно было великолепным. И это объективное суждение: «Мумий Тролль» халтурить не может. Отдельно необходимо подчеркнуть визуальное сопровождение музыки. Это была феерия света и голографии. Чего только стоит первое появление музыкантов... из 40-футового контейнера, своеобразного символа становления бизнеса в приморской столице в начале 90-х годов. Именно в таких боксах привозили и привозят из заграницы морским путем товары народного потребления, и сегодняшние огромные торговые центры начинались с прилавков, обустроенных именно в таких контейнерах.

Подобный красочный видеоряд, исполненный с помощью лазерных лучей, можно увидеть на шоу группы «Пинк Флойд», и то в видеозаписи. А здесь – вживую. Единственное, что огорчило зрителей, сидящих на трибунах в конце зала, – невнятные цветные картинки на огромных боковых мониторах. Из-за удаленности люди не могли видеть, что происходит на сцене. И мониторы им не помогли.

По предварительным подсчетам, программу «Морская.2.0» в «Фетисов-арене» посмотрело около 8 тысяч человек, хотя плановая наполняемость трибун не более 5–6 тысяч зрителей. Помогла ледовая площадка, задействованная под танцпол. Среди публики были не только жители Владивостока, но и Уссурийска, Артема, Фокино. Зону для фанатов оккупировала группа жителей Южно-Сахалинска в тельняшках, специально прилетевшая посмотреть выступление «Мумий Тролля».

– Мы до этого были на их концерте в Питере. Скажу честно: подача песен во Владивостоке была совершенно другой, гораздо мощнее. Илья нас любит. И у нас публика гораздо благодарнее, чем в Питере. Да и им песни «Мумий Тролля» не совсем понятны, а мы выросли на них, и нам не надо объяснять, что такое Шамора, «Круизер»… Но самый лучший концерт они дали в ночном клубе «Арена». Это было так классно! Их первый концерт в 1998 году на Спортивной Гавани Владивостока тоже хорошо помню. Я тогда училась здесь и ходила на все выступления «Мумий Тролля», – рассказала корреспонденту «В» жительница Южно-Сахалинска Ольга Толмашова.

На вопрос «В», прилетит ли она во Владивосток еще раз на концерт любимой группы, девушка ответила утвердительно. И не только во Владивосток.

Остается добавить, что живой концерт «Мумий Тролля» в Санкт-Петербурге с программой «Морская.2.0» был показан в ночь с 5 на 6 августа по одному из федеральных каналов. Новый альбом группы «Мумий Тролль» с рабочим названием «северозападХвосток» увидит свет в конце 2017 года.