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Победные матчи дали повод для размышлений

Завершилась серия товарищеских игр по хоккею с шайбой между владивостокским «Адмиралом» и национальной сборной Республики Корея. Во втором матче наши земляки вновь одержали победу на льду «Фетисов-арены». На сей раз со счетом 3:2. Напомним, что в первом «выставочном» поединке было зафиксировано 5:3.
Победные матчи дали повод для размышлений

Снова забил Павел Махановский, в предыдущей игре он вколотил корейцам второй гол. Еще по одной шайбе провели Максим Кицын и Георгий Сергеенко. Все трое только нынешним летом присоединились к команде и полны желаний доказать свою востребованность в основном составе. Также стоит отметить еще одного нападающего Егора Яковлева, у которого две голевые передачи. По полтора периода сыграли вратари Никита Серебряков и Максим Третьяк, пропустившие по одной шайбе в свои ворота.

Как выяснилось, после первого матча корейцы потеряли двух игроков: один сломал лицевую кость, второй травмировал плечо. Хотя игра не была грубой и не изобиловала силовыми приемами. Поэтому гости перестроили свои игровые порядки. «Моряки» также выставили на эту встречу две новые экспериментальные пятерки, а «старичкам» дали возможность отдохнуть и понаблюдать за игрой со стороны.

Гости по уже сложившейся традиции открыли счет. Причем играли они в меньшинстве, на восьмой минуте отличился Юн Енг Ли, а «Адмирал» сравнял счет за 11 секунд до первого перерыва – наш новый нападающий Владимир Бутузов выдал точный пас на дальнюю штангу, а Махановский оказался в нужное время в нужном месте – 1:1.

Во втором периоде «моряков» вывел вперед Сергеенко с подачи Кицына – 2:1. Вскоре товарищи по атаке поменялись ролями: Сергеенко отдал пас Кицыну и тот переиграл корейского вратаря – 3:1. Однако национальная сборная Кореи не сдалась, отквитав за две минуты до второго перерыва одну шайбу, играя в большинстве, – 3:2. Гол забил Хюн Чонг Ли, пас ему отдал Хун Санг Шин.

В третьем периоде обошлось без голов, хотя моментов обе команды создали приличное количество. За две минуты до финальной сирены гости заменили вратаря на полевого игрока и дважды чуть не забили гол.

Так что у гостей два поражения подряд от одного из сильнейших клубов Азии. Это показывает, что корейцам при всем их желании достойно выступить на домашней зимней Олимпиаде будет очень непросто.

– Выиграли две игры – это хорошо, порадовали наших болельщиков (вход на трибуны был бесплатным. – Прим. авт.), – заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский. – Считаю, игры удались, был хороший темп и скорость спортсменов. Матчи дали нам пищу для размышления, мы посмотрели всех ребят: и тех, кто на просмотре, и тех, у кого двусторонние контракты. Увидели, кто на что способен. Сборная Южной Кореи – хорошая команда, именно то, что нам и надо было на данном этапе. Быстрые, хорошо обученные, местами нам было непросто.

Этими двумя спаррингами мы остались довольны. Работа, которая была запланирована на первом этапе во Владивостоке, успешно выполнена. Дальше будем отшлифовывать на льду большинство и меньшинство, различные игровые нюансы, вбрасывания.

Как ни странно, довольным оказался и главный тренер сборной Южной Кореи Джим Пэк.

– Прежде всего хочу поблагодарить «Адмирал» за эти игры. Для нас это очень ценный опыт. Каждая новая игра – это повод для размышлений, новые выводы и материал, над которым можно подумать. Надеюсь, что мы не разочаровали наших соперников и стали хорошим спарринг-партнером для «Адмирала». Также надеюсь, что наши дружеские и хоккейные отношения будут продолжаться. У вас по-настоящему крутая команда, вы счастливчики, – заметил Джим Пэк.

P.S. «Адмирал» продолжает подготовку к регулярному первенству Континентальной хоккейной лиги. Пока тренировки идут во Владивостоке. На август запланировано еще два кубковых турнира с участием «моряков». Соперники там будут значительно сильнее. На этот период «Адмирал» переберется в западную часть России.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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Победные матчи дали повод для размышлений

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