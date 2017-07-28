Чтобы помнили и гордились

Каким историческим личностям меценаты приморской столицы хотят установить памятники

В администрации Владивостока прошло очередное заседание совета по культуре и искусству при главе Владивостока под председательством заместителя главы города Игоря Ткаченко. Члены совета, в числе которых галерейщик Вера Глазкова, главный режиссер театра им. Горького Ефим Звеняцкий, председатель Приморского отделения Союза художников России Илья Бутусов, и.о. заведующего муниципальной библиотечной системой Владивостока Сергей Соловьев, депутат думы города Ольга Забелина, обсудили, какие памятники и скульптурные композиции, возможно, появятся в приморской столице в будущем.

Сейчас расходы на установку памятников и скульптур в городской бюджет не закладываются, они устанавливаются на внебюджетные средства – такие подарки городу делают меценаты, напомнили в пресс-службе мэрии. Во Владивостоке в последние годы появилось немало таких объектов. Это памятники Николаю Муравьеву-Амурскому, Владимиру Высоцкому, скульптуры Юла Бриннера, Элеоноры Прей и другие.

Как правило, памятники устанавливаются по нескольким принципам, например, людям, внесшим огромный вклад в развитие города и страны, или в честь знаковых событий.

Так, инициативная группа, в составе которой ООО «Приморский кондитер», ТСЖ «Комарова, 18», синагога, ОАО «Сельхозрынок», государственное учреждение «Приммелиоводхоз», внесла предложение установить памятник-бюст прапорщику Николаю Комарову на улице, носящей его имя. Одно из предложенных мест установки памятника – сквер Почетных граждан.

Однако, как отметили члены совета по культуре, в сквере сейчас уже расположена завершенная тематическая композиция – стена почетных граждан. Кроме того, размеры территории данной зеленой зоны не позволяют устанавливать здесь другие скульптуры. Присутствующие решили предложить инициативной группе несколько альтернативных мест. Например, территорию Приморского политехнического колледжа, расположенного на ул. Прапорщика Комарова, 4, или дворы домов на этой же улице.

– Считаю крайне важным хранить память о том, как развивался Владивосток, какие люди вложили в его строительство и процветание все свои силы, душу, – высказала мнение Вера Глазкова, член совета, владелица галереи «Арка». – Поэтому стоит поддержать и другой проект, обсуждавшийся на совете: установку памятника купцу 1-й гильдии Алексею Старцеву, одному из богатейших и образованнейших людей старого Владивостока, китаеведу, крупному меценату, члену Общества изучения Амурского края. Он прославился своим упорным трудом во имя процветания российской земли на краю Тихого океана. С инициативой установить памятник Алексею Дмитриевичу вышли его родственники… Я уверена, что исторический контекст в нашем городе надо всячески развивать и поддерживать, чтобы наши дети и внуки, а также гости города знали и помнили, кто эти люди, которым поставлены памятники, что они сделали для Владивостока.

Также члены совета обсудили, где можно установить памятник детям, рожденным накануне и во время Великой Отечественной войны, которые наравне со взрослыми терпели лишения, работали и делали все возможное для Великой Победы.

Советник главы города Анатолий Мельник отметил, что Корабельная набережная, где члены общественной организации «Дети войны» хотели бы видеть мемориал, уже перенасыщена самыми разными объектами. Вместе с тем этот социально значимый памятник должен занять достойное место во Владивостоке.

Анатолий Мельник предложил установить мемориал в сквере Веры и надежды.

– Это большая рекреационная зона, которая востребована среди горожан. Здесь постоянно гуляют взрослые с детьми. Наличие такого памятника также выполнит обучающую функцию. Люди, к сожалению, уходят, а мемориал еще раз напомнит о детях войны. К тому же в сквере расположена каменная свеча в память о людях, погибших в годы политических репрессий, – отметил Анатолий Мельник.

Кстати, на днях в редакцию «В» обратились жители домов № 18, 25, 46 на улице Овчинникова и других, расположенных в микрорайоне Моргородок. Они сетовали на то, что несознательные граждане, в том числе посетители расположенной неподалеку ледовой арены, заваливают сквер мусором, отдыхая здесь после катаний на коньках… Так что установка памятника в этом месте, возможно, даст новый импульс развитию сквера, усовестит посетителей спорткомплекса.

– Памятник детям войны, безусловно, необходим в нашем городе, – считает председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко. – Организация «Дети войны» сейчас вплотную занялась этим вопросом. Уверен, этот мемориал будет востребован, а его установка в сквере Веры и надежды очень символична.

Кстати

Сразу после заседания совета в Интернете – на площадке Живого Журнала в сообществе Vladivostok – появилась запись некоего гражданина, скрывающегося за ником abstract_path. Среди прочего там были такие слова: «Общественная организация «Дети войны» предлагает установить памятник детям войны. Да-да, вы не ослышались, люди, собравшиеся, по сути, в клуб по интересам (критерием входа является исключительно ничего не значащая дата рождения), хотят установить памятник самим себе.

Последнее время данная организация настойчиво пытается убедить всех, что люди, рожденные в 1941–1945 годах (и чуть-чуть раньше), являются более замечательными и уважаемыми, чем люди, рожденные, скажем, в 1946 или 1950. Этот абсолютно феноменальный критерий аргументируется якобы большим уровнем страданий, выпавших на их долю, поскольку первые годы их жизни пришлись на войну».

Показательно, что публикацию столь провокационного характера члены сообщества не поддержали. Но и такая точка зрения, оказывается, существует…

Хочется верить, что та работа, которую ведет общественная организация «Дети войны», поможет рассеять туман в головах авторов таких публикаций.



