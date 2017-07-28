Владельцев железных коней ждут проверки на дорогах

После резонансной трагедии на дороге с мотоциклисткой и звездой соцсети Инстаграм, известной под именем Monika, в Приморье проверят на законопослушность водителей мототранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.
Напомним, что смертельное ДТП с мотоблогером произошло 31 июля на трассе Седанка – Патрокл. Девушка не справилась с управлением и влетела в леерное ограждение. Подписчики и поклонники мотоциклистки на ее страничке в соцсети стали выражать соболезнования родным и близким, а кто-то даже начал осуждать ее манеру вождения.
Отметим, что девушка стала известна на просторах Инстаграм благодаря опасным и эффектным трюкам на мотоцикле.
По данным РИА VladNews, только за сутки последнее эффектное видео блогера набрало 200 тысяч просмотров. Комментаторы даже разделились на два лагеря: кто-то с теплотой отзывается о погибшей, а кто-то осуждает ее езду на мотоцикле на огромной скорости и без должной экипировки. По предварительным данным, именно большая скорость стала причиной ДТП.
Между тем, как сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД, в июле текущего года в Приморье произошло 32 ДТП с участием водителей мототранспорта, в которых погибли 6 человек, 33 получили травмы.
Ежедневно к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекаются порядка восьми мотоциклистов и девяти водителей мопедов. «В связи со сложившейся оперативной обстановкой в Приморском крае в августе пройдут профилактические рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение нарушений ПДД водителями мототранспорта», – отметили в пресс-службе.
Приморская столица становится своеобразным местом силы для художников, музыкантов и поэтов не только российского Дальнего Востока, но и для соседних стран. Направления культурного движения города обсудили Александр Городний, директор музея современного искусства «Арт-этаж», и Андрей Вороной, один из основателей поэтического проекта «Чтиво», в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».
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