Владельцев железных коней ждут проверки на дорогах

После резонансной трагедии на дороге с мотоциклисткой и звездой соцсети Инстаграм, известной под именем Monika, в Приморье проверят на законопослушность водителей мототранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

Напомним, что смертельное ДТП с мотоблогером произошло 31 июля на трассе Седанка – Патрокл. Девушка не справилась с управлением и влетела в леерное ограждение. Подписчики и поклонники мотоциклистки на ее страничке в соцсети стали выражать соболезнования родным и близким, а кто-то даже начал осуждать ее манеру вождения.

Отметим, что девушка стала известна на просторах Инстаграм благодаря опасным и эффектным трюкам на мотоцикле.

По данным РИА VladNews, только за сутки последнее эффектное видео блогера набрало 200 тысяч просмотров. Комментаторы даже разделились на два лагеря: кто-то с теплотой отзывается о погибшей, а кто-то осуждает ее езду на мотоцикле на огромной скорости и без должной экипировки. По предварительным данным, именно большая скорость стала причиной ДТП.

Между тем, как сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД, в июле текущего года в Приморье произошло 32 ДТП с участием водителей мототранспорта, в которых погибли 6 человек, 33 получили травмы.

Ежедневно к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекаются порядка восьми мотоциклистов и девяти водителей мопедов. «В связи со сложившейся оперативной обстановкой в Приморском крае в августе пройдут профилактические рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение нарушений ПДД водителями мототранспорта», – отметили в пресс-службе.