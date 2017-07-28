Приходите в гости

Пригласив приятелей на «рюмку чая», гостеприимная хозяйка квартиры лишилась валюты, ювелирных украшений и автомашины

Эпиграфом к уголовному делу, которое расследовала следователь отдела полиции № 3 по Первореченскому району Владивостока Галина Тришина, может послужить расхожая фраза «Пить надо меньше!». Мы все помним, когда и по какому поводу ее произнес герой кинокомедии «Ирония судьбы, или С легким паром» Евгений Лукашин. Но применительно к нашей истории необходимо еще добавить: «Надо знать, с кем пьешь».

Затянувшееся застолье

Жительница Владивостока Марина Сидорова* в свободное время любила отдыхать на природе. Благо была возможность. Несколько лет назад она с мужем приобрела двухэтажный лодочный гараж на берегу Уссурийского залива, практически в черте города. На первом этаже размещалась моторная лодка, второй этаж был приспособлен под комнату отдыха со всеми благами цивилизации. Здесь можно было жить даже зимой.

Май в этом году выдался солнечным, и Марина Борисовна все выходные проводила в гараже. А что ей еще оставалось делать? Супруг и сын в морях на заработках, дома одной скучно. В тот памятный уик-энд женщине наскучило одиночество, и она пригласила в гости подругу Светлану, с которой знакома более 20 лет. Та приехала, но не одна, а со своим сожителем Александром. Гости прибыли со спиртным и закуской.

Когда стемнело, на пиршество подтянулся приятель Александра, он назвался Николаем. Позже Марина Сидорова признается следователю, что новый гость, высокий белобрысый парень с короткой стрижкой, голубыми глазами и густыми бровями, ей сразу не понравился. Потому что вел себя по-хамски, сквернословил, не стесняясь присутствующих женщин. Его верхние фаланги пальцев левой руки украшали татуировки. Увидев наколки, Марина Борисовна заподозрила, что Николай провел некоторое время за решеткой. И не ошиблась. В биографии сквернослова было три судимости, и все за кражи...

Банкет в гараже растянулся на четыре дня. Когда алкогольные напитки закончились, Сидорова выпроводила гостей и отправилась домой на своем автомобиле, вызвав по телефону «трезвого водителя». Поскольку сама была не в состоянии сесть за руль. Но история бытовой пьянки на этом не закончилась…

Обошлись без иммобилайзера

На другой день в полдень Александр с Николаем заявились к ней домой и вновь со спиртным. Мужчины расположились на кухне, но гостеприимная хозяйка отказалась пить водку. Гости ушли почти в полночь. Марина Борисовна закрыла за ними дверь и легла спать.

– Примерно в три часа ночи Сидорова проснулась: вспомнила, что забыла поставить на зарядку смартфон. Но дорогой гаджет найти не смогла. Как и ключи от автомобиля, которые лежали на подоконнике. Выглянув в окно, женщина увидела, что ее белоснежной «Тойоты- Короллы» 2008 года выпуска нет на парковке. Она выбежала на улицу, осмотрела придомовую территорию, но автомобиля не нашла. Сидорова сразу решила, что машину угнал Николай. Но как? Брелок иммобилайзера находился у нее, а без него автомобиль невозможно завести. Но даже если его завести, то он далеко не уедет, – рассказала «В» лейтенант юстиции Галина Тришина.

Вернувшись домой, женщина вновь принялась за инвертаризацию имущества. И не нашла золотые часы стоимостью 20 тысяч рублей, золотой браслет стоимостью 10 тысяч рублей, из сумочки исчезла купюра достоинством 100 долларов. На рассвете Марина Сидорова уже писала заявление в полицию о пропаже личного имущества. В документе указала, что в краже принадлежащих ей вещей подозревает Николая, с которым четыре дня гуляла в гараже и сама же пустила в свою квартиру.

Урок на всю жизнь?

Из показаний свидетеля, инспектора ДПС ОБДПС УМВД России по Владивостоку:

– Утром 12 мая 2017 года заступил на дежурство вместе с напарником. Примерно в 2 часа 20 минут ночи 13 мая по дороге на улице Приходько мы увидели движущийся рывками автомобиль марки «Тойота-Королла» белого цвета. За рулем сидел парень. Авто остановили, водитель предъявил гражданский паспорт на имя Николая Тищенко, 1988 года рождения. Документов на машину у него не было. Парень сказал, что автомобиль принадлежит его подруге, с которой он поругался. Гражданин вел себя неспокойно, речь была невнятна, от него сильно пахло алкоголем. От медицинского освидетельствования отказался, о чем был составлен протокол. Проверив машину по базе данных, мы установили, что та зарегистрирована на имя Марины Сидоровой. Для выяснения обстоятельств данный гражданин был доставлен в отдел полиции № 1 по Ленинскому району Владивостока, где стало известно, что Тищенко находится в розыске за кражу ювелирных изделий.

Марине Сидоровой повезло. Задержанный собутыльник не успел продать ее золотые часы и браслет, а также потратить инвалюту. Похищенные вещи нашли у Тищенко при обыске. По словам следователя, доказательств хватит лет на пять колонии строгого режима. Учитывая угон автомобиля, кражу ювелирных изделий и то, что злоумышленник ранее судим за хищение чужого имущества...

Вернувшись с морей, супруг Марины узнал о случившемся, тем не менее он не стал применять репрессивных мер к своей благоверной за безрассудное поведение. Разумно решив, что данная история послужит ей уроком на всю жизнь. Тем более что похищенные ценности и автомобиль женщине вернули.

* – имена и фамилии некоторых персонажей изменены.