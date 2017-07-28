Мост не выдержал лесовоза?

Один из пролетов 36-метрового железобетонного моста на 96 километре автодороги Осиновка – Рудная Пристань (возле села Таежка) обрушился после проезда по нему большегруза, сообщили в пресс-службе края.
– Предполагаем, что обрушение первого пролета на одной из полос моста произошло после того, как по нему проехал со стороны Владивостока груженый лесовоз. Пока вес транспортного средства не установлен, но предварительно это 90 тонн, что серьезно превышает допустимую нагрузку, – комментирует директор департамента Александр Швора.
По его словам, разрешение на проезд большегрузного транспорта водитель не получал.
В пресс-службе краевого УМВД РФ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции организовали движение легкового автотранспорта по уцелевшей полосе мостового перехода. Решается вопрос об организации объезда для грузовых автомобилей.
Приморская столица становится своеобразным местом силы для художников, музыкантов и поэтов не только российского Дальнего Востока, но и для соседних стран. Направления культурного движения города обсудили Александр Городний, директор музея современного искусства «Арт-этаж», и Андрей Вороной, один из основателей поэтического проекта «Чтиво», в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».
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