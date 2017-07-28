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Мост не выдержал лесовоза?

Один из пролетов 36-метрового железобетонного моста на 96 километре автодороги Осиновка – Рудная Пристань (возле села Таежка) обрушился после проезда по нему большегруза, сообщили в пресс-службе края.

– Предполагаем, что обрушение первого пролета на одной из полос моста произошло после того, как по нему проехал со стороны Владивостока груженый лесовоз. Пока вес транспортного средства не установлен, но предварительно это 90 тонн, что серьезно превышает допустимую нагрузку, – комментирует директор департамента Александр Швора.

По его словам, разрешение на проезд большегрузного транспорта водитель не получал.

В пресс-службе краевого УМВД РФ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции организовали движение легкового автотранспорта по уцелевшей полосе мостового перехода. Решается вопрос об организации объезда для грузовых автомобилей.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. Специалисты выясняют причины обрушения сооружения.

Автор : Отдел новостей «В»

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