В рембригады записываются еще с весны

Во Владивостоке стартовала третья рабочая смена для старшеклассников.

Так, в школе № 35 сегодня трудятся 15 ребят, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Подростки убирают школьную территорию, облагораживают клумбы, пропалывают траву, а также приводят в порядок мебель в кабинетах, развешивают стенды в школьных коридорах. Перед началом работ школьники прошли инструктаж по технике безопасности.

– Рабочие места в рембригадах весьма востребованы, ребята с весны начинают записываться, – уверяет социальный педагог школы № 35 Анна Жиркова. – Многие работают по две смены.

Каждая смена длится две недели с выходными по субботам и воскресеньям, работают ребята по 4 часа в день – с 9 до 13 часов. За две недели работы в рембригаде школьник сможет получить около 3 тысяч рублей.

– Я работаю уже вторую смену подряд, – рассказывает ученик 9-го класса Влад Кузнецов, – работа несложная. Сегодня, к примеру, будем подготавливать клумбы к высадке цветов.

Напомним, что в первой смене ремонтных бригад работало 1100 школьников, во второй смене – 400. В третьей смене трудятся 500 ребят.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, отдых, оздоровление и занятость школьников во время каникул организованы в рамках программы «Развитие образования Владивостока» на 2014–2019 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря Пушкарева.