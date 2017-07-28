В городе восстанавливают памятники истории и культуры

Новостная лента
Август, 05 суббота
13:28
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
13:28
Дневник девушки: Как победить целлюлит? Эксклюзив
13:28
Антон Лубченко: Я никогда не считал себя экстравагантным… Эксклюзив
13:09
ГАИ Владивостока просит автолюбителей воздержаться от поездок
12:49
Массовая авария произошла на Седанке Видео
12:20
В Приморье пропал мужчина
12:07
МЧС Приморья предупреждает об опасных погодных явлениях
11:48
Отдых на пляже закончился преступлением
11:46
Страшная авария в Приморье унесла жизнь мужчины и 4-летней девочки Эксклюзив
11:22
Семь пожаров за сутки потушили огнеборцы в Приморье
11:03
Девушки «зажгли» на центральной площади в Уссурийске Видео
10:45
Новая цветочная композиция украсила Университетский проспект Фото
10:17
Тайфун Noru постепенно теряет силу
09:55
Жильцы дома по улице Русская останутся сегодня, 5 августа, без электроэнергии Адреса
09:33
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:20
Густой туман окутал Владивосток
08:37
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
07:42
​Какие премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке? Фото
06:28
Неделя грудного вскармливания проходит во Владивостоке Видео
05:34
За лето 14 сотрудников детских лагерей были отстранены от работы за антисанитарию
04:29
Путин - о инвестпроектах в ДФО: «Здесь не должно быть никаких дворцов»
03:23
Более 300 КамАЗов мусора вывезли с несанкционированных свалок Владивостока
02:34
Смерть солиста Linkin Park Честера Беннингтона вызвала рост спроса на альбомы группы
01:22
Еще один детский палаточный лагерь проверили в Приморье
00:12
Эксперты: Производители молока из Приморья «плюнули» на здоровье потребителей
Август, 04 пятница
23:20
Роллер-спорт во Владивостоке: кто занимается и как развивается эта дисциплина в городе Видео
22:38
Иностранец попался в Приморье на краже и подделке документов
21:17
Приморец украл с судна цветной металл
20:35
Детей Владивостока учат азам рукопашного боя Видео
20:30
Игорь Пушкарев: Новый сквер во Владивостоке - еще одна маленькая победа
19:27
Афиша культурных событий Приморья с 5 по 11 августа
18:12
Поохотиться за сокровищами Джека Воробья могут дети в пришкольном лагере 13-й школы Видео
17:51
В России ужесточили наказание за продажу нелегального алкоголя
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4176 (115) от 04 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Китайская нота в Мариинском фестивале
Здесь будет город-арт
Сошедшие с небес: десантники отметили свой профессиональный праздник
На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики
Выбираем музыку по душе
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Подробности

В городе восстанавливают памятники истории и культуры

Во Владивостоке завершена реставрация памятника сигнальщику корабля ТЩ-278 Григорию Елисееву. По заказу администрации города специалисты обновили бюст и мемориальную табличку, произвели капитальную реконструкцию стилобата, сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время кровопролитных боев 14-15 августа 1945 года за город Сейсин сигнальщик Елисеев, получив ранение, около 10 часов принимал световые сигналы с берега для корректировки огня и погиб на боевом посту. Памятник ему был установлен на острове Русском (бухта Парис) в 1964 году.

Недавнее обследование монумента показало, что из-за воздействия времени и приморской погоды стилобат памятника приходит в негодность, через несколько лет он мог разрушиться окончательно.

В ходе реконструкции демонтировано порядка 50 процентов ступенчатого стилобата памятника. Затем был сделан каркас из арматуры, произведена заливка бетоном уже нового стилобата. Выполнены штукатурка, шпаклевание, огрунтовка и покраска всего монумента. Бюст и мемориальная табличка очищены, окрашены и покрыты специальным водоотталкивающим составом.

Напомним: масштабная работа по восстановлению и сохранению памятников во Владивостоке началась в 2010 году, тогда по инициативе главы города Игоря Пушкарева была разработана и принята ведомственная целевая программа «Сохранение памятников истории и культуры в городе Владивостоке на 2010–2012 годы». В 2012 году целевая программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия в городе Владивостоке на 2013–2015 годы» вошла в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Владивостоке» на 2014–2018 годы. Основная цель программы – сохранение и популяризация историко-культурного наследия столицы Приморья.

За это время в муниципальную собственность были приняты и отреставрированы десятки объектов культурного наследия. Среди них памятники героям Отечественной войны 1812 года – М.И. Кутузову, Д. Давыдову, П.И. Багратиону, Героям Советского Союза Елизавете Чайкиной, Олегу Кошевому, Дмитрию Карбышеву, также памятники С. Лазо, В.И. Ленину, адмиралу С.О. Макарову, исследователю Дальнего Востока Г.И. Невельскому, первому гражданскому жителю году Владивостока Семенову и многие другие.

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Китайская нота в Мариинском фестивале
Китайская нота в Мариинском фестивале

Во Владивостоке танцевали философию мыслителей Поднебесной

Здесь будет город-арт
Здесь будет город-арт

Приморская столица становится своеобразным местом силы для художников, музыкантов и поэтов не только российского Дальнего Востока, но и для соседних стран. Направления культурного движения города обсудили Александр Городний, директор музея современного искусства «Арт-этаж», и Андрей Вороной, один из основателей поэтического проекта «Чтиво», в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».

Сошедшие с небес: десантники отметили свой профессиональный праздник

​День ВДВ в столице Приморья прошел торжественно и организованно, привлекая внимание прохожих. Площадкой для празднования стал практически весь город.

На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики

Спасатели предупреждают жителей и гостей региона о встрече с опасной медузой, обитающей у берегов Японии, Кореи и дальневосточных берегов России.

Выбираем музыку по душе

​Насыщенные культурными событиями выходные ожидаются во Владивостоке благодаря Международному музыкальному фестивалю V-ROX.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4175

ОСАГО в Приморье: так не доставайся же ты никому…
Директора, но договоры
Цирк прихорашивается
На кладбища Владивостока ночью лучше не ходить
На «Короля Миллионки» покусились собственники здания
Кавээнщики слетелись

газета
газета "Владивосток" № 4174

Рабочие ищут правды у президента
100 дней эффективного управленца
Кустари делают «гигантские шаги»
«Мечта океана» оценила столицу Приморья
Претендуй на награду, если есть за что!
Леопард на берегу Золотого Рога

газета
газета "Владивосток" № 4173

Столица края намерена стать столицей «Тотального диктанта»
Над «Лучом» вновь сгущаются тучи
Дачи поделили по статусам: сады и огороды
Охотский антициклон прикроет Приморье?
Для завода «Мазда» расширили границы ТОР
Город лидирует по количеству новых семей

газета
газета "Владивосток" № 4172

Бисируем стоя
Прошлогодний «Лотос» дополнят «Сихотэ-Алинем»
Раздел резидентского имущества
Уважаемые военные моряки!
Уважаемые моряки и ветераны Тихоокеанского флота!
Пострадавшие районы подсчитывают ущерб от потопа