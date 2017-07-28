В городе восстанавливают памятники истории и культуры

Во Владивостоке завершена реставрация памятника сигнальщику корабля ТЩ-278 Григорию Елисееву. По заказу администрации города специалисты обновили бюст и мемориальную табличку, произвели капитальную реконструкцию стилобата, сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время кровопролитных боев 14-15 августа 1945 года за город Сейсин сигнальщик Елисеев, получив ранение, около 10 часов принимал световые сигналы с берега для корректировки огня и погиб на боевом посту. Памятник ему был установлен на острове Русском (бухта Парис) в 1964 году.

Недавнее обследование монумента показало, что из-за воздействия времени и приморской погоды стилобат памятника приходит в негодность, через несколько лет он мог разрушиться окончательно.

В ходе реконструкции демонтировано порядка 50 процентов ступенчатого стилобата памятника. Затем был сделан каркас из арматуры, произведена заливка бетоном уже нового стилобата. Выполнены штукатурка, шпаклевание, огрунтовка и покраска всего монумента. Бюст и мемориальная табличка очищены, окрашены и покрыты специальным водоотталкивающим составом.

Напомним: масштабная работа по восстановлению и сохранению памятников во Владивостоке началась в 2010 году, тогда по инициативе главы города Игоря Пушкарева была разработана и принята ведомственная целевая программа «Сохранение памятников истории и культуры в городе Владивостоке на 2010–2012 годы». В 2012 году целевая программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия в городе Владивостоке на 2013–2015 годы» вошла в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Владивостоке» на 2014–2018 годы. Основная цель программы – сохранение и популяризация историко-культурного наследия столицы Приморья.

За это время в муниципальную собственность были приняты и отреставрированы десятки объектов культурного наследия. Среди них памятники героям Отечественной войны 1812 года – М.И. Кутузову, Д. Давыдову, П.И. Багратиону, Героям Советского Союза Елизавете Чайкиной, Олегу Кошевому, Дмитрию Карбышеву, также памятники С. Лазо, В.И. Ленину, адмиралу С.О. Макарову, исследователю Дальнего Востока Г.И. Невельскому, первому гражданскому жителю году Владивостока Семенову и многие другие.