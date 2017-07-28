Меры поддержки многодетных семей обсудили во Владивостоке

Совещание по проблемам предоставления земельных участков для многодетных семей и их обеспечение инженерной инфраструктурой прошло в администрации Владивостока.

В совещании под руководством исполняющего обязанности главы города Константина Межонова приняли участие заместители главы администрации, руководители профильных управлений, а также председатель Приморской региональной общественной организации «Совет многодетных родителей» Ирина Медведева.

Заместитель главы администрации – начальник управления дорог и благоустройства Леонид Вильчинский сообщил, что в конце июля подписано соглашение с администрацией Приморского края на софинансирование строительства дорог к участкам в районе бухты Лазурной – здесь их выдано более 400. Проект дорог разработан, прошел экспертизу, и в этом году запланированы подготовительные работы (вырубка леса), вертикальная планировка, устройство водопропускных труб, устройство земляного полотна. Аукционы уже объявлены, уточнили в пресс-службе мэрии.

Собравшиеся вновь вернулись к вопросу острой нехватки земли для индивидуального жилищного строительства. Так, на сегодня в очереди на получение участка состоит 1916 семей, и очередь растет, так как появляются новые многодетные семьи. При этом сформировать на имеющихся земельных массивах возможно порядка 1400 участков.

В связи с этим специалисты правового управления, тщательно изучив актуальную законодательную базу, вынесли на обсуждение варианты альтернативных мер социальной поддержки многодетных семей. К примеру, поправки в федеральное законодательство сейчас позволяют предлагать многодетным семьям, признанным в соответствии с законодательством нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальную выплату на приобретение жилья или готовое жилье по социальной норме.

Возможность предоставления таких мер, механизм, размер, источники финансирования и другие вопросы необходимо всесторонне обсуждать с депутатами Законодательного собрания Приморского края, специалистами краевой администрации, общественностью.

Как напомнили в управлении градостроительства и архитектуры, вся актуальная информация по предоставлению земельных участков, подготовке проектов планировки, проектов межевания, проведению общественных и публичных слушаний, обеспечению участков инженерной инфраструктурой два раза в месяц размещается на специальной странице «Земля многодетным семьям» на официальном сайте администрации Владивостока.