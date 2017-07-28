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Новости

Выбираем музыку по душе

​Насыщенные культурными событиями выходные ожидаются во Владивостоке благодаря Международному музыкальному фестивалю V-ROX.

Начиная с вечера пятницы зрителей ожидают разнообразные выступления, встречи и мастер-классы.

4 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

ДНЕВНАЯ СЦЕНА

17.00–17.30 – выступление группы Weary Eyes (Россия, Москва)

17.45–18.30 – Rattle And Hum Band (Индия)

18.45–19.15 – My Skin Against Your Skin (Тайвань)

19.30–20.00 – Wet Red (Россия, Москва)

20.15–22.00 – Graham Candy (Новая Зеландия)

НОЧНЫЕ СЦЕНЫ

(с 22 часов)

В МУМИЙ ТРОЛЛЬ MUSIC BAR выступят группы UHNELLYS из Японии и The Big Wave (Китай).

БАР «ДРУЖБА» – DJ Code (Тайвань) и April Red (Тайвань).

Клуб BLACK RABBIT – LudiSTELO (Южная Корея), затем Echo & Tito (Израиль).

Музыкальный паб CAT&CLOVER – Wa Rubbers (Япония) и Jan&Naomi (Япония).

OZZY BAR – Rec On (Монголия) и National Pigeon Unity (Южная Корея).

НОЧНЫЕ СЦЕНЫ

(после полуночи)

Паб DAB – Wet Red DJ set (Россия, Москва) и Elektromonteur (Россия, Москва).

Клуб RA – РЖБ (Россия, Хабаровск) и HKG Knights (Россия, Владивосток), затем DZA (Россия, Москва – Владивосток) и Howie Lee (Китай).

Клуб «CТЕРЕОТИПЫ» – Sangpuy (unplugged) (Тайвань).

STREET BAR – «Хаски» (Россия, Москва – Улан-Удэ).

5 АВГУСТА, СУББОТА

ЛЕКЦИИ и ВЫСТАВКИ

КИНОТЕАТР «ОКЕАН IMAX», 3-й этаж

10.00 – «Музыканты в поддержку экологии Джакарты»,

«Экологические квесты в России».

11.00 – «Знакомьтесь: дальневосточный леопард».

КИНОТЕАТР «ОКЕАН IMAX», зал № 2

10.00 – «Три идиота».

13.15 – Документальный фильм «Рожденные свободными».

Ресторан KITCHEN

Мастер-классы от повара из Японии Масааки Айомы. В меню местная рыба с маринадом и суси.

Динамичный кулинарный художник из Осаки Томошиа Каваучи приготовит шашлычки якитори.

МУМИЙ ТРОЛЛЬ MUSIC BAR

Семинары по цифровым микшерным консолям Yamahaсерии TF.

ДНЕВНАЯ СЦЕНА

(набережная Спортивной гавани)

14.15–14.45 DEER (Мексика – Гонконг)

15.00–15.30 Lightcraft (Индонезия)

15.45–16.15 88 Balaz (Тайвань)

16.30–17.00 Elektromonteur (Россия, Москва)

17.15–17.45 Echo & Tito (Израиль)

18.00–18.30 LudiSTELO (Южная Корея)

18.45–19.15 UHNELLYS (Япония)

19.30–20.15 The Big Wave (Китай)

20.30–21.00 Wa Rubbers (Япония)

21.15–22.00 National Pigeon Unity (Южная Корея)

22.15–23.00 Filligar (США)

НОЧНЫЕ СЦЕНЫ

(с 22 часов)

МУМИЙ ТРОЛЛЬ MUSIC BAR – Jan&Naomi (Япония) и Wet Red (Россия, Москва).

БАР «ДРУЖБА» – Vandetta (Сингапур) и DEER (Мексика – Гонконг).

BLACK RABBIT – My Skin Against Your Skin (Тайвань) и Lightcraft (Индонезия).

Музыкальный паб CAT&CLOVER – LudiSTELO (Южная Корея) и Weary Eyes (Россия, Москва).

Бар OZZY – 88 Balaz (Тайвань) и Rattle And Hum Band (Индия).

«СТЕРЕОТИПЫ» – Wet Red DJ Set (Россия, Москва).

НОЧНЫЕ СЦЕНЫ

(с полуночи)

Паб DAB – DJ Code (Тайвань).

КЛУБ RA – Artem Nanushyan (Россия) и Buttechno (Россия, Москва), затем MIIIA (Китай) и Unjin (Южная Корея).

6 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

КИНОТЕАТР «ОКЕАН IMAX», 3-й этаж

10.00 – «Starcardigan и Hays. Успехи и достижения дальневосточных участников V-ROX, гастроли в странах Азии» (RUS).

11.00 – «Дверь всегда открыта! Как научиться рассказывать истории, чтобы они нравились людям, и найти свой художественный язык».

Ресторан KITCHEN

Гастрономические мастер-классы от поваров из Японии

МУМИЙ ТРОЛЛЬ MUSIC BAR

Семинары по цифровым микшерным консолям Yamahaсерии TF.

ДНЕВНАЯ СЦЕНА

13.00–13.30 – Sangpuy (Тайвань)

13.45–14.15 – The Gravity (Россия, Владивосток)

14.30–15.00 – Jan&Naomi (Япония)

15.15–15.45 – mescheryakova (Россия, Владивосток)

16.00–16.30 – Vandetta (Сингапур)

16.45–17.15 – Марлины (Россия, Владивосток)

17.30–18.00 – Хаски (Россия, Улан-Удэ–Москва)

18.15–18.45 – Starcardigan (Россия, Владивосток)

НОЧНАЯ СЦЕНА

МУМИЙ ТРОЛЛЬ MUSIC BAR

В 22.00 – Echo & Tito (Израиль) и UHNELLYS (Япония), затем Rattle And Hum Band (Индия).

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