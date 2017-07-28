Сошедшие с небес: десантники отметили свой профессиональный праздник

​День ВДВ в столице Приморья прошел торжественно и организованно, привлекая внимание прохожих. Площадкой для празднования стал практически весь город.

Автомобили различных марок и расцветок начали подтягиваться к остановке «Мини-ТЭЦ Центральная» на острове Русском к 9 часам утра. Именно эту точку выбрали участники автопробега «Никто, кроме нас» для старта, здесь же машины разукрасили флагами и вымпелами ВДВ и начали праздничное движение по городу.

Автопробег в День ВДВ Союз десантников устраивает уже третий год, благодаря чему участников стало больше, а мероприятие более организованным и зрелищным. Весело сигналя и выкрикивая речовки и лозунги, «голубые береты» проехались по мостам с острова Русского на Золотой, затем по Некрасовской и проспекту 100 лет Владивостоку. Развернувшись на «Академгородке», автоколонна остановилась у парка Победы.

А вот здесь уже лица у всех были серьезные: десантники отдали дань памяти тем, кто погиб при исполнении своего профессионального долга.

На торжественном митинге к памятнику приморцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, были возложены венки и цветы.

– Ваш нравственный заряд, жизненный опыт вы передаете подрастающему поколению, – обратился к десантникам исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов, – и это очень важная миссия. Равняясь на вас, молодые ребята растут настоящими патриотами. Спасибо вам.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев поздравил десантников с профессиональным праздником через Интернет.

– Поздравляю десантников с 87-й годовщиной со Дня образования Воздушно-десантных войск, – написал Игорь Пушкарев на своей странице в социальной сети. – Пусть небо над вашей головой будет чистым, а приземление – успешным. Спасибо вам за ваш труд и службу, которую вы с гордостью несете, славя наше с вами Отечество. Желаю вам здоровья, крепких семей и как можно больше радостных моментов в жизни. Во Владивостоке проходят праздничные мероприятия, посвященные этой дате. Отметьте этот праздник так же достойно, как и несете службу!

Напомним: днем рождения ВДВ стало 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было сброшено на парашютах десантное подразделение для выполнения тактической задачи. В 2006 году был подписан указ президента РФ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации». В знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства День ВДВ получил официальный статус.

...Весь оставшийся день бойцы ВДВ устраивали массовые и локальные «десантирования» как на набережную Спортивной гавани, так и по увеселительным заведениям города, где вспоминали о службе и пели хором о небе, парашютах и воинском братстве.