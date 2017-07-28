На пляжах Приморья активизировались медузы-крестовики

Спасатели предупреждают жителей и гостей региона о встрече с опасной медузой, обитающей у берегов Японии, Кореи и дальневосточных берегов России.

Крестовик имеет высокий прозрачный купол желтовато-зеленоватого цвета диаметром 2,5 см, 60 тонких щупалец и прозрачное тело. Живет медуза на небольших глубинах и в самые жаркие месяцы лета выходит к берегам.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ напомнили о правилах безопасного купания. Во избежание встречи с медузой-крестовиком рекомендуется при плавании избегать зарослей морской травы, не входить в замутненную воду, людям, страдающим заболеваниями сердца, лицам преклонного возраста и маленьким детям следует вовсе не купаться в местах обитания медуз. Уклоняйтесь от встречи с медузой, в спокойном состоянии она придерживает свои щупальца, которые на самом деле могут вытягиваться на значительное расстояние. Не стоит заходить в воду после шторма – в воде могут находиться обрывки щупалец.

Справка «В»

После соприкосновения с медузой отмечается резкая боль в месте укуса, появление сыпи, резкое падение тонуса мышц и дыхательной мускулатуры, появление боли в конечностях и в области поясницы, сухой непрекращающийся кашель, сильная жажда.

Пострадавшему прежде всего необходимо промыть пораженные участки кожи водой, смазать успокаивающим кремом и убрать с них остатки щупалец. Голыми руками к ране прикасаться нельзя, так как это может вызвать еще один ожог. Поэтому для очистки следует воспользоваться ватными дисками или салфетками. Также рекомендуется обильное питье.