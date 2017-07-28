Прощай, король!

Во Владивостоке больше нет «Короля Миллионки». Ломать, как известно, не строить, и буквально за сутки рабочие, нанятые собственником одного из зданий на улице Семеновской, снесли со стены дома цементный барельеф «Король Миллионки», входивший в состав группы арт-объектов «Обитатели Миллионки».

Как уже сообщал «В», эти арт-объекты появились в нашем городе в 2009 году с легкой руки Павла Шугурова и при поддержке администрации Владивостока. Они стали частью уникального облика Миллионки, гостям города показывали «обитателей», рассказывая при этом о легендах, связанных с этим необычным кварталом…

Кстати, в 2009 году при установке каждого арт-объекта мастерская «33+1», которую организовал Павел Шугуров, договаривалась с собственниками всех зданий, на которых крепились барельефы. И в 2010-м, когда стену, на которой сидел «Король Миллионки», зашивали пластиком, собственник проявил уважение к искусству и аккуратно закрыл все вокруг, а «Короля» оставил, это видно на фото семилетней давности. Но собственники имеют свойство меняться, и далеко не все из них в состоянии понять, к сожалению, что такое искусство и история и почему их надо уважать.

– Мне казалось, что город полюбил «Короля Миллионки», – сказал Павел Шугуров, – и я даже был готов бесплатно отреставрировать его, если бы он остался на стене. Но в целом понимаю, что такова судьба уличного искусства – что-то уходит, гибнет… Многие арт-объекты, созданные мною, уже не существуют, но ведь впереди много задумок и планов, и значит, появится что-то новое.

Автор этих строк хочет только добавить, что Павел прав: владивостокцы и в самом деле полюбили «Короля Миллионки» и всех остальных «Обитателей…». «Японский городовой», «Наташа и интервент», «Китайский водонос», «Мерил Хаскелл» и другие арт-объекты – та изюминка Владивостока, которой можно гордиться… Жаль, что кому-то обшитая пластиком стена старинного здания кажется более красивой.