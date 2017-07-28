Развесистая клюква сериала

Мини-сериал «Курьерский особой важности» посмотрел на днях в Интернете, хотя вышел он на экраны еще в 2013 году.

Неплохой получился шпионский боевик у режиссера Олега Фомина – увлекательный и с юмором. Но сколько же в нем ляпов! Знаки различия и военная форма не выдерживают никакой критики. Авторы смешали Первую и Вторую мировую войны: действие фильма разворачивается в 1916-м, при этом русские полководцы выказывают озабоченность тем, что Япония откроет второй фронт. Но настоящий смех у меня вызвали якобы владивостокские улицы и дома. По сценарию основные события картины разворачивались около здания генерального консульства Японии, которое в те времена размещалось в доме на Океанском проспекте, 7. То есть в историческом центре Владивостока, где сохранились такие же старинные дома. Старые фотографии и самого консульства, и соседних с ним каменных зданий на Китайской улице (так раньше назывался проспект) выложены в Интернете в свободном доступе. Тем не менее кинематографисты в качестве натуры использовали постройки какого-то заштатного городка, причем деревянные. А что? Далекая окраина ведь. И то, что в 1916 году улица Китайская уже была вымощена брусчаткой и по ней ходил трамвай, наверное, станет для создателей сериала настоящим откровением.

Видимо, в Москве не слышен смех зрителей Приморья и даже тех, кто живет далеко за пределами региона. В том числе и в Стране восходящего солнца. Наши восточные соседи трепетно относятся к своей истории, и, как выглядело их консульство, знают не понаслышке – японские туристы, приезжая во Владивосток, обязательно фотографируются на фоне здания с грифонами, где когда-то располагалось их консульство.

В оправдание режиссера, конечно, можно сказать, что фильм не документальный, зато прообразом главного героя стал реальный человек. Киногерой Василий Щепкин в фильме владеет приемами самбо так же хорошо, как Василий Ощепков – родоначальник советского дзюдо. Есть и другое сходство между этими людьми – служба в контрразведке, общение с японским консулом и даже… кинопроизводство! Киношный контрразведчик использовал синематограф в качестве прикрытия своей деятельности, так же поступил настоящий Ощепков в 1920 году, изъездивший под видом кинопрокатчика оккупированый японцами Сахалин, передавая донесения в штаб Владивостокской крепости.

Надеюсь, что продолжение сериала будет снято с более правдивым историческим антуражем. Ведь из таких мелочей, как известно, состоит сама жизнь.