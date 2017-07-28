Здесь будет город-арт

Приморская столица становится своеобразным местом силы для художников, музыкантов и поэтов не только российского Дальнего Востока, но и для соседних стран. Направления культурного движения города обсудили Александр Городний, директор музея современного искусства «Арт-этаж», и Андрей Вороной, один из основателей поэтического проекта «Чтиво», в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма».

Искусства с верхнего этажа

Уже более года прошло с того момента, как во Владивостоке открылся выставочный зал музея современного искусства «Артэтаж». Причем новая культурная площадка возникла в историческом центре Владивостока, в одном из самых красивых и старинных зданий – бывшем доходном доме Демби, расположенном на улице Адм. Фокина, 25.

– Конечно, это произошло не спонтанно, – прокомментировал Александр Городний. – Открытию предшествовал долгий путь согласований и принятия решений. Еще три года назад мы рассчитывали, что местом нашей дислокации будет остров Русский. Весной 2014 года планировали переехать из помещений, предоставленных бывшим ДВГТУ, который вошел в структуру ДВФУ, в кампус университета на Русском. Однако в кампусе нам предложили – как временный вариант – полуподвальное помещение, к выставочным проектам не приспособленное. Размещать там картины было просто невозможно. А музей ДВФУ, который бы стал нашим постоянным домом, обещали открыть только в 2018 году (сейчас, как я понимаю, срок отодвинули). То есть положение было незавидное. Из старого здания мы ушли, а нового нет. Глава Владивостока Игорь Пушкарев знал о нашей проблеме. Он вник в вопрос и предложил подыскать место среди объектов муниципальной собственности. В частности, на улице Адм. Фокина, 25. Потом была проделана большая работа по расселению тех структур, которые там находились, включая управление культуры администрации краевого центра.

– Это уникальный случай, когда город пожертвовал управлением культуры, чтобы разместить на его месте музей современного искусства, – отметил Андрей Калачинский. – Однако музеи хороши в тех зданиях, которые специально под них строились, где правильно оформлено освещение и т.д. Размещать картинную галерею в доме, который строился для иных целей, наверное, непросто.

– Все решаемо, – ответил на это Александр Городний. – Есть огромное количество примеров и в Европе, и у нас, когда выставочными залами становятся дворцы, особняки и другие объекты. Есть пример в Санкт-Петербурге, когда здание генштаба рядом с Эрмитажем приспособили под музей современного искусства. Что касается «Артэтажа», то это не здание и не его руководитель. «Артэтаж» – это наши художники. Не было бы никакого «Артэтажа», если бы не они.

Я начал собирать коллекцию в конце 80-х, участвуя в таких художественных объединениях, как «Владивосток» и «Штиль». Какие замечательные работы создавали ребята, состоящие в них! В один момент – в начале 90-х – собрал все эти работы и повез на показ в Москву. Там они произвели впечатление на публику и творческое сообщество. После этого начались выставки по Европе, Америке, Японии. Картины владивостокских авторов оказались востребованными. Пошли совместные проекты с голландцами, бельгийцами, японцами и американцами…

И до сих пор держится спрос на приморское искусство. Есть очень интересные проекты. В списке планируемых выставок музея современного искусства на 2018 год уже нет свободных мест.

Поэт перед жующей публикой

Пять лет назад во Владивостоке был возрожден литературный проект «Чтиво».

– 12 июня 2012 года у нас прошло первое выступление, – напомнил Андрей Вороной. – Мы организовывали его вдвоем с поэтом Ростиславом Максимовым. «Чтиво» – это свободная площадка для выступлений владивостокских поэтов. Это проект, который показывает возможности приморской литературы и поэзии, это постоянные выступления на разных площадках приморской столицы – в клубах, барах, кафе, ресторанах, где имеется сцена, микрофон и где публика может не только вкусить люля-кебаб и выпить чашечку кофе, но и послушать поэтов и похлопать им.

Как подчеркнул Андрей Калачинский, такой формат вписывается в поэтическую традицию, зародившуюся во Владивостоке на заре ХХ века, когда авторы стали читать стихи перед «жующей публикой», а кафе стали привлекать на эстраду не только музыкантов, но и чтецов.

По словам Александра Городнего, когда в «Артэтаже» появится конференц-зал, он обязательно примет проект «Чтиво».

И музыка, и слово

Александр Городний отметил, что музей современного искусства готовится не только к поэтическим, но и к музыкальным мероприятиям. Так, во время проведения рок-фестиваля V-Rox во Владивостоке «Артэтаж» также станет одной из площадок для музыкальных выступлений.

– Инициатива поступила от самих музыкантов, которые хотели бы тоже выступить на основной сцене фестиваля V-Rox, но по тем или иным причинам не прошли отбор, – сообщил он. – Выступления состоятся с 4 по 6 августа с 19 до 21 часа. Это будет параллельная площадка фестиваля.

Как заметил Андрей Калачинский, Владивосток настолько созрел в творческом отношении, что художники начинают бороться за право выставиться, а поэты и музыканты – за право выступить.

– В городе стало не хватать выставочных площадок, – согласился директор «Артэтажа». – И для поэтов, и для музыкантов, и для художников.

Искусство с визуальным уклоном

Обилие творчески настроенных людей – несомненный плюс. Однако насколько востребованы они публикой? Имеют ли своего читателя, слушателя, зрителя?

– На днях у нас был очередной концерт, – сообщил Андрей Вороной. – Лето, пляж. Ну кому нужна эта ваша поэзия в такое время года? Тем более воскресным вечером. Но люди пришли и стояли у сцены. Конечно, не массово, но человек 20–30 было точно. В летний период, который считается для нас мертвым, это очень даже внушительное число… В последнее время – лет пять–десять – стало как-то легче и свободнее дышаться, стало интереснее жить и творить. Проводятся музыкальные фестивали международного уровня, как сейчас в приморской Мариинке, открываются выставочные залы и даже библиотеки. Хочу последние особо подчеркнуть. Вместо того чтобы спокойно умирать, городские библиотеки не только открываются, но и становятся востребованными современными площадками, где люди с интересом проводят время. И в этом заслуга, как мне кажется, руководителя муниципальной библиотечной сети Владивостока Сергея Соловьева и мэра города Игоря Пушкарева.

Александр Городний отметил еще одно из важных событий, которое встретит приморская столица в этом году, – это девятая Владивостокская биеннале визуальных искусств.

– «Артэтаж» станет одной из ее ведущих площадок, – отметил он. – Программа мероприятий стартует с 22 сентября и продлится до 20 октября.

Культстолица

Владивосток, согласно стратегии развития города, призван стать центром международного сотрудничества в АТР. По словам участников дискуссии, в области культуры эта роль приморской столицей уже исполняется.

– Изобразительный инструментарий художников и музыкантов понятен всем людям без исключения и независимо от национальности, – отметил Андрей Калачинский. – Другое дело – поэзия. Она в данном случае самая сложная область культурного международного сотрудничества.

– Мы делали в рамках проекта «Чтиво» попытки совместить поэзию и языки разных стран, – подчеркнул Андрей Вороной. – Когда владивостокские поэты, многие из которых были японистами, китаеведами, лингвистами и первоклассными экспертами в своих областях, читали собственные переводы японских, английских, американских сочинителей. И мы в этом году обязательно проведем подобное мероприятие. Я бы, честно говоря, наравне с биеннале визуальных искусств предложил проводить поэтические биеннале. Раз в два года это мы можем потянуть и интеллектуально, и экономически. У меня есть черновики этого проекта. Эти наброски, наработки необходимо привести в официальный документ, над чем я сейчас и работаю.

Тем временем в «Артэтаже» готовится к открытию выставка «Джинсовые материи» Виктора Хмелика, которая уже вызывает интерес не только у местной, но и у иностранной публики.

– Виктор Хмелик – человек необузданной фантазии, – поделился мнением Андрей Калачинский, которому удалось увидеть экспонаты выставки задолго до ее открытия. – То, что видел, считаю действительно выдающимся искусством. Главное – фактура грубой джинсовой ткани с переплетением синих и белых нитей, строчки, пряжки, пуговицы. В них скрыта наша юность, когда джинсы являлись материей одушевленной. И из этой фактуры вырастают потрясающие картины и экспонаты. Меня очень впечатлил «полет космонавта в открытом космосе».

– Здесь сплелись и кропотливая работа, и невероятный дух свободы, любви и благоденствия, – отметил Александр Городний. – Это ссылка на эпоху, на время стиляг, джинсов, длинных волос… На рубеже 70-х годов владивостокские мальчики и девочки поняли, что можно надеть вот такие узкие синие штаны, которые дают тебе ощущение счастья, поэзии, элитарности. Вот этот дух Виктор Хмелик и передает. Пользуясь случаем, приглашаю всех жителей и гостей города на эту замечательную выставку, которая пройдет с 5 по 28 августа.

– Мы заговорили о том, что Владивосток действительно достоин звания культурной столицы Дальнего Востока, – резюмировал Андрей Калачинский. – Последняя пятилетка – явное тому подтверждение. Город преобразился, приспособился под масштабные культурные мероприятия. И не только. Наравне с крупными фестивалями ежедневно, еженедельно проходят небольшие события, которые делают жизнь владивостокцев ярче и интереснее. Количество таких событий позволяет говорить о том, что город создает творческую среду, терять которую никому не хочется.