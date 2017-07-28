Китайская нота в Мариинском фестивале

Во Владивостоке танцевали философию мыслителей Поднебесной

Standing ovation – овацию стоя, если перевести на русский, – устроили владивостокские зрители звездам Национального балета Китая. Два дня подряд в рамках фестиваля «Мариинский» лучшие представители этой знаменитой на весь мир балетной труппы показывали свое искусство. И два дня подряд зал неистовствовал, отбивая ладони и крича «браво!»…

Еще на первой пресс-конференции второго фестиваля «Мариинский» Юрий Фатеев, возглавляющий балетную труппу Мариинки, подчеркнул: Мариинский театр – единый механизм, одна семья, в нем нет «столичных» и «провинциальных» сцен, и потому к составлению программы фестиваля вся команда во главе с маэстро Валерием Гергиевым подходит не просто ответственно, а так же серьезно, как и к программе фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, например.

– Фестиваль проходит уже во второй раз, год пролетел совершенно незаметно, и могу констатировать: фестиваль не является просто афишей, пустым фасадом, он реально стал ярким явлением в культурной жизни Владивостока и всего региона – сюда приезжают реальные звезды музыки и балета с мировыми именами, здесь показывают оперные и балетные постановки высочайшего качества, – сказал Юрий Фатеев. – Замечу, что подготовка ко второму фестивалю началась фактически в тот же день, когда завершился первый. Генеральное направление, в котором фестиваль должен развиваться, и ключевые его события, разумеется, определял и определяет Валерий Гергиев. Чем второй фестиваль отличается от первого? Продолжительностью и репертуаром, а также тем, что будет очень много молодых исполнителей.

Мариинский театр – единый механизм, а не набор «сцен», и потому нам вдвойне приятно, что на спектакли во Владивосток стремятся попасть зрители из Китая, Японии, Южной Кореи. И мы не разочаруем никого – ни приморских, ни иностранных зрителей.

Слова своего коллеги подтвердил и Валерий Гергиев на пресс-конференции, подчеркнув, что самые блестящие концерты фестиваля впереди.

И он был прав. Национальный балет Китая показал всем сомневающимся, какого уровня гостей приглашают на «Мариинский» во Владивосток.

Китайский взгляд на Чайковского

Программу своего выступления артисты из Поднебесной составили так, чтобы показать зрителям во Владивостоке и классику – отрывок из балета «Сильфида» Хермана Левенскьольда, и хореографический этюд в более современном, но тем не менее классическом прочтении – «Прелюдию» на музыку Сергея Рахманинова в хореографии Бена Стивенсона; и синтез национальных традиций и классического балета в отрывке из постановки «Желтая река».

Премьера симфонического балета «Желтая река» в хореографии Чэнь Цзэмэя состоялась в сентябре 1999 года. В балете использована музыка фортепьянного концерта «Желтая река», в основу которого легла одноименная кантата, бессмертный шедевр народного музыканта КНР Сянь Синхая.

И если «Сильфиде» зрители, видавшие совсем недавно Владимира Шклярова, Диану Вишневу, Наталью Осипову и других мировых балетных звезд, внимали спокойно, то когда начался отрывок из «Желтой реки», реакция зала была совершенно иной. Такой сильнейший драйв, такая энергетика шла от танцоров на сцене, где классическая хореография сочеталась с национальными танцами и даже акробатикой, такая сила лилась в зал, что это невозможно было не почувствовать.

В антракте зрители, обмениваясь впечатлениями, потрясенно говорили: никто не ожидал от китайских танцоров такого филигранного владения телом, такой техники и энергии, такой самоотдачи. Мы вообще пока что мало знаем о мировых тенденциях в хореографии, о мировых хореографических школах, мы только вступаем в этот мир – и вот сегодня увидели, что еще в нем есть…

А затем грянуло второе отделение! Китайский хореограф Ин Э Дин поставил одноактный балет «Песня жизни» на музыку Петра Чайковского – симфонию № 6, ее еще называют «Патетической».

Для нас, россиян, это симфоническое произведение, исполняющееся в солидных консерваторских или концертных залах. Казалось бы, классика в чистом концентрированном виде, белые пачки, пуанты, и обязательно, чтобы Мариус Петипа где-то сбоку… А китайский хореограф не стал обращать внимания на наши русские стереотипы. И прочел музыку Чайковского совсем иначе.

«Многие считают, что Чайковский написал Шестую симфонию как реквием самому себе. Хотя ее звуки олицетворяют скорбь по проходящей жизни, в ее музыке нет недостатка ни в тепле, ни в яркости, – говорится в либретто к «Песне жизни». – Шестая симфония Чайковского была выбрана в качестве музыкального сопровождения хореографического номера «Песня жизни», так как она наглядно и тонко передает ощущение жизни и переплетается с философией китайского мыслителя Чжуан-цзы. Воплощая его идею о том, что «все меняется, как облака меняют свою форму», Шестая симфония наводит на размышления о мимолетности жизни».

Автора этих строк китайское прочтение, видение музыки Чайковского, хореография, подобранная к ней, заставили совсем иначе взглянуть на великое произведение Петра Ильича.

Ну правда, можно ли было предположить, что Патетическая симфония станет ассоциироваться с modern dance, со Скрябиным и Шостаковичем, с чем-то невероятно современным?

Описывать балетную постановку словами, конечно, дело неблагодарное. Но те, кто побывал на гала-концерте звезд Национального балета Китая, не забудут увиденного. Мы действительно начинаем расти как зрители, как потребители культурного продукта, мы больше видим и понимаем. И спасибо «Мариинскому»!

Кстати

Сегодня и завтра в рамках II Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» в течение двух вечеров «Рахманиновского цикла» будут исполнены все произведения для фортепиано с оркестром великого русского композитора. Фортепианные концерты Сергея Рахманинова представят талантливые исполнители из России, Азии, Европы и Северной Америки вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В Первом и Втором концертах солистами выступят звезды I Международного конкурса пианистов Grand Piano Competition Иван Бессонов (Россия) и Джордж Харлионо (Великобритания). Достижения этих молодых вундеркиндов поражают: начали они заниматься в шестилетнем возрасте, а через несколько лет список их конкурсных наград и призов уже трудно сосчитать. В числе последних достижений Ивана Бессонова – Гран-при Международного юношеского конкурса им. Ф. Шопена в Санкт-Петербурге. На Grand Piano Competition музыкант снискал особую любовь публики и получил также приз зрительских симпатий.

О выступлении на конкурсе его сверстника Джорджа Харлионо обозреватель портала Belcanto писала: «Англичанин Джордж Харлионо – практически состоявшийся пианист, техничный, музыкальный, эмоциональный, со своим видением произведения». В 2016 году он дважды выступал на сцене Королевского Альберт-холла в Лондоне, а его исполнение Первого концерта Чайковского в Большом зале Московской консерватории транслировалось по российскому телевидению и крупнейшему европейскому каналу Medici.TV.

В одном из самых грандиозных рахманиновских шедевров – Третьем фортепианном концерте – партию солиста исполнит музыкант с мировым именем, выдающийся пианист Сергей Бабаян. Музыкальные критики отмечают «великолепную технику Бабаяна и его способность исполнять произведения со сложной, насыщенной гармонической тканью удивительно ясно и прозрачно», отмечают его «феноменальную фантазию и яркость».

А 7 августа в программе фестиваля впервые на Приморской сцене прозвучит одна из самых известных опер русского репертуара – «Царская невеста» Николая Римского‑Корсакова. Шедевр отечественной классической музыки в концертном исполнении представит звездный состав солистов, симфонический оркестр Приморской сцены, а также объединенный хор Приморской сцены и Мариинского театра под управлением Павла Смелкова.

В основе захватывающего сюжета «Царской невесты» – драматичные перипетии отношений героев на фоне жестоких времен правления Ивана Грозного. Опричник Григорий Грязной пылает безудержной страстью к дочери купца Марфе, которая уже помолвлена с возлюбленным. Грязной решает приворожить девушку особым зельем, но тут вмешивается Любаша – девушка, влюбленная в опричника, готовая на любые жертвы ради того, чтобы Григорий не расстался с нею. Ситуация осложняется также тем, что на смотре невест выбор царя падает на Марфу…

С момента премьеры в 1899 году эта опера не сходит с театральных афиш как в России, так и за рубежом. Зрители Приморской сцены смогут впервые услышать великое произведение Римского‑Корсакова в исполнении блестящего состава исполнителей. В партии Марфы выступит всемирно известная певица, приглашенная солистка таких театров, как Метрополитен-опера, Ла Скала и Ковент-Гарден, колоратурное сопрано Альбина Шагимуратова. В роли ее соперницы Любаши – Юлия Маточкина. Их партнерами по сцене станут солисты Мариинского театра Кирилл Жаровин (Григорий Грязной), Евгений Ахмедов (Иван Лыков), Владимир Феляуэр (Малюта Скуратов) и Олег Сычев (Василий Собакин), а также оперные певцы труппы Приморской сцены. За дирижерским пультом симфонического оркестра театра – Павел Смелков.



