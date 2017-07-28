Крепче за башню держись, стрелок

Всего две премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит фантастический фильм «Темная башня», где строительная отрасль вселенной окажется в упадке и потребует срочного вмешательства генподрядчиков. Следом идет боевик с Антонио Бандерасом «Охранник», в котором актер покажет, что еще может быть отчаянным.

«Темная башня» (16+)

Наш мир – не единственный из существующих. Заклятые враги – Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, – ведут извечную борьбу. На кону мифическая Темная башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную башню.

Киноадаптация одноименной серии романов Стивена Кинга, которую можно назвать наиболее амбициозной из его работ – магнум опусом писателя. «Темная башня» вытолкнула автора из зацементированного амплуа короля ужаса и показала, что он способен на нечто действительно монументальное (по крайней мере, первые четыре книги).

Экранизация пока ставит больше вопросов, чем дает ответов. Учитывая огромную фанатскую базу, фильму подготовлена почва либо для шумного провала, либо для взлета. Потому что многие моменты в нем вывернуты наизнанку, переосмыслены и переделаны.

По сути, перед нами отдельная картина, которая имеет с книжным оригиналом родственные отношения второго или третьего порядка. Конечно, что-то она наследует у романов, но в большей части имена и фамилии, в меньшей – сюжет.

Во-первых, главного героя «Темной башни», которого Стивен Кинг писал с Клинта Иствуда (точнее, с его безымянного стрелка из вестерна «Хороший, плохой, злой»), играет темнокожий актер Идрис Эльба.

Во-вторых, Уолтер, который в книге играет роль не столько антагониста, сколько проводника главного героя, стал главным злодеем. Что стало с Эдди и Сюзан – спутниками Роланда – также неясно.

Ожиданий у поклонников «Темной башни» масса. Остальным же будет интересно просто посмотреть фантастический блокбастер с лихо закрученным сюжетом, основанный на шикарном первоисточнике, но, как амбициозный наследник громкой фамилии, этот первоисточник сторонящийся.

«Охранник» (18+)

Эдди Дикон хотел лишь одного: тихой и скучной работы. Он был согласен на все что угодно, лишь бы скрыться подальше от людской суеты. И Эдди повезло: его взяли на должность ночного охранника в торговом центре. Но уже в первую смену все идет не по плану.

Преступники преследуют в ночи девочку, свидетельницу убийства. Для них не помеха даже бронированный полицейский кортеж. Направляемые лидером-психопатом, они действуют без ошибок и не оставляют следов. Девочка просит укрытия у охраны торгового центра.

Эта ночь заставит Эдди вспомнить все то, что он так хотел забыть.