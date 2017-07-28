Владивосток станет не только звеном, но и точкой

Количество туристов из Японии в Приморье за первые полгода увеличилось более чем в два раза, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. С введением упрощенного визового режима, который заработает в августе в свободном порту Владивосток, эта цифра может увеличиться кратно, уверены эксперты.

Японские туристы с нетерпением ждут введения электронной визы в свободном порту Владивосток, это позволит не только упростить процедуру оформления, но и сэкономить на поездке, рассказал директор приморской туркомпании, лидера на рынке по работе с туристами из Страны восходящего солнца, Сергей Алексеев.

– Японцы активно интересуются введением упрощенного визового режима, этот вопрос нам часто задают наши партнеры, в том числе и в японских офисах нашей компании. Процесс оформления станет не только значительно проще, но и дешевле – сейчас оформление визы в консульствах стоит от 50 до 150 долларов в зависимости от срочности. У нововведения же будет отсутствовать консульский сбор, что, безусловно, положительно скажется на турпотоке иностранных туристов в Приморье, – отметил руководитель турфирмы.

За последние полгода отмечается значительный рост турпотока из Японии, только в нашей компании он вырос на 25 %. – Только на «золотую неделю» – майские праздники – турпоток из Страны восходящего солнца в Приморье увеличился в 10 раз.

– За 6 месяцев этого года наш край посетили 7235 жителей Японии, тогда как за аналогичный период прошлого года – 3056 человек. Рост составил 137 %, – уточнил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков.

В два раза больше в этом году японских лайнеров и в расписании круизных судозаходов в морской порт Владивосток. Один из них, Ocean Dream, зашел в столицу Приморья в минувший понедельник. Введение электронной визы положительно скажется на развитии этого направления в регионе, считает руководитель Владивостокского морского пассажирского терминала Валерий Нагорный.

– Сейчас пассажиры круизных судов могут находиться без виз 72 часа. Увеличение этого периода до восьми суток, как предусмотрено электронной визой, дает возможность расширить и насытить программу туристов на российской территории, показать им достопримечательности за пределами городской черты. Мы намерены предложить круизным операторам разработать новые круизные продукты, для того чтобы больше времени провести в Приморье. Такую практику уже взял на заметку японский лайнер Pacific Venus. Судно не уходит в закат, а остается ночевать во Владивостоке, позволяя своим пассажирам увидеть больше достопримечательностей, – подчеркнул Валерий Нагорный.

По словам представителей туркомпаний, японские гости проявляют большой интерес к объектам экологического туризма, крупным событийным мероприятиям, на которые богаты лето и бархатный сезон во Владивостоке и крае. Это Международный музыкальный фестиваль «Мариинский», кинофестиваль «Меридианы Тихого», День тигра и международные соревнования по автомобильному дрифту AsiaPacificD1PrimRingGP, организуемые совместно с японскими партнерами на площадке туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо».

По словам директора Владивостокского морского пассажирского терминала, Владивосток может стать не только звеном, но и точкой отправления или завершения круизного маршрута. Кроме того, уникальная для России электронная виза расширяет возможности транзитных пассажиров: прибыв в Приморье самолетом и насладившись программой, они могут продолжить путешествие на круизном лайнере и наоборот.

Отметим: с августа граждане 18 стран смогут прилететь на Дальний Восток по электронной визе. Подать заявку можно будет на специализированном сайте с 8 августа. С 1 августа на сайте МИД началась тестовая эксплуатация механизма получения электронной визы.

Напомним, что перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в свободном порту Владивосток, был определен правительством России. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран, как Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

Для того чтобы получить визу, иностранному гражданину необходимо заполнить анкету на сайте МИД России. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. По данным портала minvr.ru, электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.