«Луч» вырвал ничью у «Шинника»

Лишь одно очко сумели получить игроки «Луча-Энергии» в длительной выездной серии, состоявшей из трех игр подряд на чужих полях. В минувшее воскресенье, 30 июля, клуб из Владивостока добыл боевую ничью в поединке с «Шинником» из Ярославля.

В двух предыдущих встречах на стадионах в западной части России с «Химками» и «Волгарем» наши футболисты терпели обидные поражения с одинаковым счетом 2:0. Поэтому многие болельщики с пессимизмом ожидали очередного поединка на Волге. Однако наши спортсмены сумели противостоять опытному сопернику в пятом туре чемпионата России в первой лиге.

Счет в матче открыли хозяева поля. Полузащитник «Шинника» Владислав Камилов свободно отдал мяч своему коллеге Марату Шайморданову, который оказался один на один с вратарем дальневосточников Егором Шамовым и спокойно забил гол в его ворота. «Луч» до перерыва мог отыграться, но наш защитник Дмитрий Тихий не использовал два опасных момента. А в середине второго тайма полузащитник «Луча» Александр Носов пробил по воротам соперника, мяч попал в голову полузащитника волжан Андрея Ляха и срикошетил в ворота – 1:1.

В итоге ничья и четвертое очко в копилку «желто-синих». Однако этот результат не позволил приморской команде покинуть зону вылета. У «тигров» по итогам пяти туров чемпионата лишь 18-е место. Столько же очков набрали «Сибирь», «Ротор» и «Зенит-2».

– Для нас игра с «Шинником» принесла положительный результат, – заметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Луча» Константин Емельянов. – В этом поединке после пропущенного гола мы агрессивно пошли вперед, нашли в себе силы и сумели отыграться. К сожалению, поле было тяжелое, сухое, особо мяч не подвигаешь. С ним приходилось долго работать, и соперник успевал его накрывать. Думаю, психологический барьер, который над нами довлел всю последнюю неделю (и мы пропускали мячи в нескольких последних играх из-за своих ошибок), преодолели. В дальнейшем будем набирать очки.

Теперь «Луч-Энергия» проведет игру на домашнем стадионе. На «Динамо» спортсмены Владивостока сыграют в субботу, 5 августа, с питерским «Динамо». Этот клуб в турнирной таблице занимает 4-е место с 10 очками.