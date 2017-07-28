Крабам прописали черных ежей

В период линьки вступили крабы, живущие в Приморском океанариуме, – они сбросили панцири.

Как сообщила пресс-служба этого научного учреждения, «переодевание» хорошо сказалось на внешности камчатских крабов: они приобрели яркий, чистый цвет.

Так называемые настоящие крабы (стригуны) и крабоиды (камчатский и синий крабы, а также другие) живут достаточно долго, до 15-18 лет. Чтобы вырасти до определенных размеров, они должны освободиться от детского панциря.

Чем моложе особь, тем чаще линька: два-три раза в год. С возрастом краб начинает линять один раз в год. Перевалив за половину отведенного природой срока, он вообще перестает сбрасывать панцирь.

Линька обычно происходит перед нерестом. Готовясь к ней, животное перестает питаться. В это время на его теле под старым панцирем бурого цвета нарастает новый.

Найдя подходящую расщелину, краб начинает снимать «тесные штанишки». Освобождаясь, краб трется о камни. «Украшенный» обрастаниями, различными повреждениями и паразитами панцирь снимается полностью, чулком, до кончиков ног.

Если камни и расщелины подыскать не удалось, крабы складываются в горки и трутся друг о друга. Таким образом они сбрасывают панцирь.

В течение последующих 48 часов гидробионт особенно уязвим. В это время он активно набирает из морской воды свободный кальций и различные микроэлементы.

Свежее покрытие поначалу мало походит на панцирь, оно очень мягкое. Краба буквально можно свернуть в клубок. В это время ракообразные прячутся не только от хищников, но и от собратьев по виду. Если их кормить лишь рыбой, панцирь будет неровным, мягким и слабым. Поэтому крабы в Приморском океанариуме едят еще и черных ежей.

В Приморском океанариуме похорошевшие камчатские крабы живут в экспозиции «Эволюция жизни в океане».