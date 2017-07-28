И Шэньян намного ближе

Новый рейс в Шэньян открыт из аэропорта Владивосток, сообщила пресс-служба АО «МАВ». Полеты на данном направлен и выполняет авиакомпания China Southern Airlines.

Первый рейс отправился из аэропорта Владивосток 1 августа в 00.22 местного времени. Выполнение полетов по маршруту Владивосток - Шэньян запланировано еженедельно по понедельникам и пятницам. На маршруте задействовано воздушное судно А-320. Самолет рассчитан на перевозку 150 пассажиров. Время в пути составляет 2 часа.

Для справки: Шэньян - крупнейший город в северо-восточной части Китая, административный центр провинции Ляонин. Шэньян является важным транспортным и промышленным центром Северо-Восточного Китая и занимает значимое экономическое положение. Шэньян является крупным туристическим центром и обладает богатой историей, в городе три памятника мировой архитектуры, которые охраняются ЮНЕСКО.