И Шэньян намного ближе

Новый рейс в Шэньян открыт из аэропорта Владивосток, сообщила пресс-служба АО «МАВ». Полеты на данном направлен и выполняет авиакомпания China Southern Airlines.
Первый рейс отправился из аэропорта Владивосток 1 августа в 00.22 местного времени. Выполнение полетов по маршруту Владивосток - Шэньян запланировано еженедельно по понедельникам и пятницам. На маршруте задействовано воздушное судно А-320. Самолет рассчитан на перевозку 150 пассажиров. Время в пути составляет 2 часа.
Для справки: Шэньян - крупнейший город в северо-восточной части Китая, административный центр провинции Ляонин. Шэньян является важным транспортным и промышленным центром Северо-Восточного Китая и занимает значимое экономическое положение. Шэньян является крупным туристическим центром и обладает богатой историей, в городе три памятника мировой архитектуры, которые охраняются ЮНЕСКО.
В ремонтируемом здании Владивостокского цирка ведутся отделочные работы: укладывается плитка на ступенях лестниц, выравниваются стены и потолки. В дизайнерских зонах художники методом аэрографии создают красочные фрески.
Арт-объект «Король Миллионки», расположенный на одной из стен бывшего китайского квартала Владивостока, уничтожается на глазах горожан. Как выяснил фотокорреспондент ИА PrimaMedia, побывавший на месте событий, собственники здания решили таким образом «облагородить» внутренний двор Миллионки.
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