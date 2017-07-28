Турецкий и Башмет доступны всем. На ВЭФ

Принять участие в мероприятиях культурной программы третьего Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, смогут жители и гости города, сообщила пресс-служба края.

Концерты и выставки пройдут на нескольких площадках приморской столицы и набережной ДВФУ на острове Русском.

Так, 6 сентября на площади Борцов за власть Советов споет хор Турецкого. Концерт начнется с выступления творческих коллективов Приморья в 18 часов. 7 сентября здесь же выступит индийская группа Indian Ocean. 8 сентября для гостей и жителей Владивостока пройдет концерт Тихоокеанского симфонического оркестра – на сцену выйдут 75 музыкантов.

Собственную программу подготовила к ВЭФ и Приморская сцена Мариинского театра. 6 сентября здесь состоится концерт Юрия Башмета и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», 7 и 8 сентября – балеты.

Для любителей истории и изобразительного искусства будут работать музеи и галереи края – выставки пройдут в Приморском музее имени Арсеньева, Приморской краевой картинной галерее, центре современного искусства «Артэтаж».

Выставка регионов «Улица Дальнего Востока» будет открыта на набережной ДВФУ для всех желающих в выходные дни после форума – 9 и 10 сентября. Гости приморского павильона выставки смогут попробовать коктейли из приморских дикоросов и оригинальные продукты местных производителей в экобаре.

Здесь же будет открыта интерактивная зона «Камера! Мотор! Снято!». Ее стилизуют под съемочную площадку – с рельсами, краном, осветительными приборами, режиссерскими креслами и другими атрибутами. Любой желающий сможет сфотографироваться с реквизитом.