С RoboSub-2017 вернулись с призами

Команда ДВФУ и Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук заняла 2-е место на ХХ международных соревнованиях среди неуправляемых подводных аппаратов RoboSub-2017. Неофициальный чемпионат мира проходил 24–30 июля в Сан-Диего (США). В нем приняли участие команды из 44 технических вузов Индии, Канады, Китая, Пуэрто-Рико, России, Сингапура, США, Таиланда и Японии, сообщила пресс-служба ДВФУ.
Чемпионат Robosub проводится на базе Центра космических и военно-морских систем США. Темой соревнований был выбран научно-фантастический роман французского писателя Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Студенческим роботам предстояло выполнить миссию легендарной подводной лодки «Наутилус»: собрать жемчуг, пройти через препятствия, спасти моряков от водоворота и сразиться с гигантским кальмаром.
На соревнования сборная ДВФУ и ИПМТ ДВО РАН отправилась с роботом «Юниор», который в марте выиграл открытый чемпионат Азии по подводной робототехнике Singapore AUV Challenge. «Юниору» обновили гидроакустику, электронику, улучшили компьютерное зрение, установили более мощный чип для обработки сигналов и Wi-Fi. За счет апгрейда подводный робот стал лучше ориентироваться под водой и научился самостоятельно выполнять задания.
Конкуренция среди команд была очень сильная, но нашим ребятам удалось взять серебро, причем от победителя – Корнельского университета (США) – их отделяли всего 300 очков.
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