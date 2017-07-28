Нет, читатель, это не я позабыла правила русского языка и не корректоры наши «прошляпили» ошибку. Я процитировала слова из почетной грамоты-благодарности, что на днях увидела в салоне одного из рейсовых автобусов.

Была эта красивая бумага – а сейчас действительно продаются очень красивые бланки разных грамот, благодарностей – прикреплена на видном месте, заметно, что водитель гордился ею.

И было на том бланке написано, что некий фонд – не стану приводить здесь название – благодарил водителя за то, что он впускал в свой салон волонтеров с коробками для сбора денег. И вот эту самую благодарность фонд выражал так безграмотно, что хоть плачь.

«Благадарим вам за то что вы ни мешали нашим волонтерам…» – это только начало текста, читатель, и позвольте мне на сем прервать цитату. Думаю, вы понимаете, почему она так привлекла мой взгляд.

Было в том коротком – на пять строчек – тексте много чего. Простейшие ошибки, которые выделил бы даже текстовый редактор на компьютере. И много чего там не было – например, фактически ни одной запятой, хотя они просто обязаны присутствовать в тексте.

Конечно, водителю с характерной восточной внешностью и заковыристым азиатским именем-фамилией получить благодарность и правда было приятно. Он ведь русским владеет ничуть не лучше, чем те, кто писал это письмо…

Я вообще весьма подозрительно отношусь к разного рода сбору денег. Особенно в электричках, автобусах, подземных переходах et cetera. Попахивает тут мошенничеством, как мне кажется. Ведь мало кто из пассажиров всерьез будет читать все те документы, что носят волонтеры, и разбираться в хитросплетениях банковских реквизитов.

Нет, к тем подросткам, которые прыгают из одного автобуса в другой и искренне просят помочь детям, которых они даже не знают, претензий не имею. Они ведь наняты взрослыми людьми, и если есть вопросы, то задавать их нужно именно взрослым.

Но когда вижу вот такую «благадарность вам…», написанную с вопиющей безграмотностью и при этом украшенную десятком подписей и печатью фонда, поневоле задаю себе вопрос: если в этом фонде настолько безграмотные люди, то как же они ведут дела помощи больным детям? Ведь там требуется максимальное внимание к деталям, щепетильность, ответственность.

По моему мнению, у человека, который (даже когда ему текстовый редактор подчеркивает красным слово «благадарим») никаких исправлений в этом слове не делает, в принципе внимания к деталям нет и быть не может… И вообще… Безграмотность и нелюбовь к русскому языку для меня лично – яркий знак того, что с теми, кто так пишет, следует держать ухо востро и быть поосторожнее…