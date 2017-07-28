Замкнуло в Хабаровске, без света – Владивосток

Едва ли не пол-Владивостока, а также прилегающие к городу поселки, например Вольно-Надеждинское, вечером 1 августа без малого два часа сидели без света. И не только они…

Во тьме, как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ, пребывали жители Уссурийска, Находки, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, городов ЕАО и Якутии.

Блэкаут произошел в результате короткого замыкания на линии электропередачи 220 кВ в Хабаровском крае.

Авария привела к отключению энергоблоков на крупных гидроэлектростанциях. Пять высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП), в том числе «Амурская–Хэйхэ», отключились около 21.00, оставив без света большую часть Дальневосточного региона. Была отключена Благовещенская ТЭЦ, приостановлено движение поездов на участке железной дороги от Забайкалья до Хабаровска, под отключение попали жилые районы. По данным МЧС, без электроэнергии на Дальнем Востоке оставались более 600 тысяч человек.

Аварию ликвидировали в целом оперативно, работа электросетей, движение поездов на участке Транссибирской магистрали, а также работа гидроэлектростанций и Благовещенской ТЭЦ полностью восстановлены, возобновлена передача электроэнергии в Китай. Однако аварийно-восстановительные работы продолжаются.