На «Короля Миллионки» покусились собственники здания

В редакцию агентства позвонила художница Елена Гуляева, чья мастерская находится неподалеку от исторического квартала, и сообщила, что неизвестные рабочие отколупывают со стены рельеф «Король Миллионки».
Прибывший на место фотокорреспондент PrimaMedia рабочих не застал, но зафиксировал результат их деятельности: правый край рельефа действительно пострадал.
Человек, представившийся одним из собственников здания на улице Семеновской (которое, кстати, является объектом культурного наследия), заявил, что рабочие действуют санкционированно.
– Эта стена является частью помещений, которые принадлежат мне, изображение нанесено на частную собственность. В ближайшее время мы (собственники. – Прим. ред.) будем облагораживать внутренний двор, – сказал он.
В настоящее время Prima-Media выясняет, согласованы ли работы по благоустройству с краевой инспекцией по охране объектов культурного наследия.
«Короля Миллионки» создало арт-сообщество «33+1» при поддержке администрации Владивостока. Объект – часть проекта «Обитатели Миллионки», включающего девять бетонных рельефов – изображений архитипичных образов, выполненных в человеческий рост. Рельефы являются достопримечательностью города и размещены на стенах исторических зданий.
Некогда доходный дом, а сегодня здание с десятком организаций выглядит более чем печально. Даже горы окурков и мешки с мусором не расстраивают так, как отвалившиеся кирпичи или покосившиеся с трещинами балконы. Кто виноват в запущенном состоянии объекта культурного наследия, намеревалась этой весной выяснить краевая инспекция по охране объектов культурного наследия.