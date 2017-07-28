На «Короля Миллионки» покусились собственники здания

Арт-объект «Король Миллионки», расположенный на одной из стен бывшего китайского квартала Владивостока, уничтожается на глазах горожан. Как выяснил фотокорреспондент ИА PrimaMedia, побывавший на месте событий, собственники здания решили таким образом «облагородить» внутренний двор Миллионки.

В редакцию агентства позвонила художница Елена Гуляева, чья мастерская находится неподалеку от исторического квартала, и сообщила, что неизвестные рабочие отколупывают со стены рельеф «Король Миллионки».

Прибывший на место фотокорреспондент PrimaMedia рабочих не застал, но зафиксировал результат их деятельности: правый край рельефа действительно пострадал.

Человек, представившийся одним из собственников здания на улице Семеновской (которое, кстати, является объектом культурного наследия), заявил, что рабочие действуют санкционированно.

– Эта стена является частью помещений, которые принадлежат мне, изображение нанесено на частную собственность. В ближайшее время мы (собственники. – Прим. ред.) будем облагораживать внутренний двор, – сказал он.

В настоящее время Prima-Media выясняет, согласованы ли работы по благоустройству с краевой инспекцией по охране объектов культурного наследия.

«Короля Миллионки» создало арт-сообщество «33+1» при поддержке администрации Владивостока. Объект – часть проекта «Обитатели Миллионки», включающего девять бетонных рельефов – изображений архитипичных образов, выполненных в человеческий рост. Рельефы являются достопримечательностью города и размещены на стенах исторических зданий.

Некогда доходный дом, а сегодня здание с десятком организаций выглядит более чем печально. Даже горы окурков и мешки с мусором не расстраивают так, как отвалившиеся кирпичи или покосившиеся с трещинами балконы. Кто виноват в запущенном состоянии объекта культурного наследия, намеревалась этой весной выяснить краевая инспекция по охране объектов культурного наследия.