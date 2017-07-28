На кладбища Владивостока ночью лучше не ходить

​Опасные участки на территориях Лесного и Морского кладбищ начиная с вечера 1 августа огораживаются предупреждающей лентой.

На погостах и в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ началась акарицидная обработка (влажная дезинсекция территорий инсектоакарицидными препаратами). Проходить она будет в ночное время, чтобы не беспокоить горожан.

– В период проведения работ на данных территориях нахождение не рекомендовано, – предупредили в пресс-службе администрации города. – Дезинсекцию проводят специалисты ООО «Профилактика», которые выделяют обрабатываемые участки предупреждающей лентой.

Напомним, что лесной клещ является одним из наиболее опасных кровососущих паразитов, которые живут на любых открытых территориях. Они являются переносчиками вирусов клещевого энцефалита, могут заразить также другими опасными заболеваниями, такими как болезнь Лайма, клещевой боррелиоз, тиф, туляремия.

Справка «В»

Акарицидная обработка – это комплекс мероприятий по уничтожению клещей на природных ландшафтах, при этом снижается количество комаров. Срок действия препарата после проведения обработки составляет от 1,5 до 2,5 месяца. Однако при значительном выпадении осадков возможно снижение эффективности средства.