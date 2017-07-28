Кавээнщики слетелись

Краевой слет представителей школьных команд КВН проходит в поселке Врангель Находкинского городского округа, сообщила пресс-служба края.

70 представителей школьных команд КВН со всего края собрались, чтобы принять участие в обширной программе мероприятий, включающей не только выступление самих участников, но и лекционный курс, а также серию мастер-классов.

В качестве тренировки начинающим кавээнщикам предстоит сыграть конкурс «приветствие», который является базовым для любой команды КВН. Задача усложняется тем, что оценивать их выступление, на подготовку которого отведен день, будет настоящее жюри, состоящее из гостей слета – людей, имеющих непосредственное отношение к КВН и достигших в нем успехов.