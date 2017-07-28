Кавээнщики слетелись

Краевой слет представителей школьных команд КВН проходит в поселке Врангель Находкинского городского округа, сообщила пресс-служба края.
70 представителей школьных команд КВН со всего края собрались, чтобы принять участие в обширной программе мероприятий, включающей не только выступление самих участников, но и лекционный курс, а также серию мастер-классов.
В качестве тренировки начинающим кавээнщикам предстоит сыграть конкурс «приветствие», который является базовым для любой команды КВН. Задача усложняется тем, что оценивать их выступление, на подготовку которого отведен день, будет настоящее жюри, состоящее из гостей слета – людей, имеющих непосредственное отношение к КВН и достигших в нем успехов.
В ремонтируемом здании Владивостокского цирка ведутся отделочные работы: укладывается плитка на ступенях лестниц, выравниваются стены и потолки. В дизайнерских зонах художники методом аэрографии создают красочные фрески.
Арт-объект «Король Миллионки», расположенный на одной из стен бывшего китайского квартала Владивостока, уничтожается на глазах горожан. Как выяснил фотокорреспондент ИА PrimaMedia, побывавший на месте событий, собственники здания решили таким образом «облагородить» внутренний двор Миллионки.
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