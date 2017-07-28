Цирк прихорашивается

Вдоль стен рабочие устанавливают объемные «деревья» из белоснежного искусственного камня, сообщила пресс-служба края.
– Как только строители завершат отделку стен и потолков, начнем закрывать полы. Для холлов выбрано современное гомогенное покрытие, созданное специально для помещений с высокой проходимостью. Скоро мы начнем монтировать гардеробную стойку и сиденья из искусственного камня, – уточнил представитель подрядчика Андрей Ходнев.
Помимо современного оформления и необычных дизайнерских решений посетители обновленного цирка смогут любоваться видом на город из огромного панорамного окна.
Для маломобильных посетителей предусмотрен специальный лифт, попасть в который можно непосредственно с улицы на специальном подъемнике для инвалидной коляски.
Внимательные горожане могли заметить, что с торцов здания возведены две пристройки. Как пояснил Андрей Ходнев, это эвакуационные лестницы. Здание цирка построено в 70-е годы, с тех пор требования к пожарной безопасности сильно изменились, и, чтобы объект им соответствовал, строители дополнительно возвели лестницы, попасть на которые в случае чрезвычайной ситуации можно с каждого этажа.
Директор ФКП «Росгосцирк», посетивший объект несколько месяцев назад, отметил, что цирк во Владивостоке станет самым современным в стране. Например, оркестровый балкон сейчас отделывается специальными акустическими панелями, которые обеспечат высокое качество звука.
– Сложнее всего было разместить новейшее оборудование в конструкции 70-х годов. Однако нам удалось сделать это, причем примерно на пять процентов увеличив полезную площадь помещений за счет компактного размещения техники, – рассказал Андрей Ходнев.
В части помещений внутренняя отделка уже завершена. Это гримерки, залы для репетиций, административные помещения, вольеры для животных.
Крыша цирка также отремонтирована по новой технологии с использованием мембраны. Как отметили строители, новая кровля простояла уже больше года и без единого нарекания выдержала несколько тайфунов, дожди и таяние снегов.