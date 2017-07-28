Юные таланты представили «Русалочку» в Поднебесной

Танцоры муниципальной детской школы искусств № 6 Владивостока завершили гастроли в Китае. Балетная труппа под руководством преподавателя Надежды Дроздовой представила спектакль «Русалочка» в 19 городах Поднебесной.

За месяц гастролей юные артисты дали 23 спектакля, сообщили в пресс-службе мэрии. Ребята выходили на сцену в Шанхае, Нинбо, Шаосине, Сюйчжоу и других городах Китайской Народной Республики. Также юные таланты посетили три балетные школы, где провели мастер-классы по хореографии. Несмотря на жесткий график, воспитанники ДШИ познакомились с культурой и искусством Китая, посетили музеи, галереи и парки.

Как сообщили в детской школе искусств, «Русалочка» – новый спектакль на музыку Петра Чайковского, режиссером и хореографом которого стала Надежда Дроздова. Музыкальное оформление спектакля создал звукорежиссер школы искусств Алексей Репников.

К слову, «Русалочка» не первый спектакль, который юные артисты представили в Китае. Так, летом 2016 года воспитанники муниципальной школы искусств объехали со спектаклем «Золушка» 16 китайских городов.