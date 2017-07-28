Сдадут середину – приступят к ремонту краев

На Народном проспекте в приморской столице полным ходом идет комплексный ремонт дороги и пешеходной зоны. Работы проводятся в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», отметили в пресс-службе мэрии.

По данным управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, общая протяженность ремонтируемого участка составляет 1500 метров. На объекте полностью демонтированы трамвайные пути и бортовые камни. В настоящее время продолжаются работы по устройству щебеночного основания и уплотнению грунта на межпутье. Отсыпано более 2500 кубометров щебня.

Параллельно ведутся работы по устройству тротуарного бордюрного камня на пешеходной зоне.

В ночные часы на Народном проспекте дорожные бригады укладывают нижний слой асфальтобетона. На сегодня заасфальтирован участок протяженностью более 600 метров, уложено 705 тонн асфальтобетона.

Стоит отметить, что после завершения укладки базового слоя асфальтобетона движение автотранспорта будет осуществляться по новому покрытию, а крайние правые полосы в обоих направлениях перекроют для фрезерования старого дорожного покрытия и установки бордюров. Кроме того, в ходе ремонта будут заменены все люки и решетки инженерных сетей.

Напомним, что в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке в этом году отремонтируют улицу Светланскую (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), улицу Выселковую, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца «3-й Рабочей»), автомобильные дороги на улицах Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома № 1 на ул. Фадеева и от дома № 42а до дома № 53 на ул. Фадеева). На всех объектах работы уже ведутся.