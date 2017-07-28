С городских улиц убрали незаконную рекламу

В приморской столице с начала года демонтировано 296 незаконных рекламных конструкций, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление наружной рекламы и информации администрации Владивостока.

Так, в июле специалисты муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» демонтировали рекламные щиты на улицах Уборевича, Пушкинской, Суханова, на Военном шоссе, Океанском проспекте, проспекте 100 лет Владивостоку и других. Сначала владельцам этих конструкций направили предписания убрать объекты самостоятельно, но реакции не последовало. Поэтому городской комиссией по демонтажу незаконно установленных объектов было принято решение о сносе рекламных щитов.

– Либо эти рекламные конструкции устанавливались владельцами самовольно, либо истек срок разрешения и договоров на размещение и эксплуатацию. Поэтому по решению комиссии рекламные конструкции были демонтированы, – отметили в управлении наружной рекламы и информации.

Работы по демонтажу незаконной рекламы ведутся согласно муниципальному заказу и финансируются за счет городского бюджета. За выполненные работы и хранение щитов их собственникам выставляют счет на оплату расходов. Если затраты не оплачиваются добровольно, администрация Владивостока взыскивает средства через суд.

Отметим, что информация о выявленных незаконно размещенных рекламных конструкциях регулярно размещается на официальном сайте администрации города.