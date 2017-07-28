Ремонт дворов идет с учетом пожеланий жильцов

Бригады строителей начали ремонт придомовых территорий на ул. Терешковой, 7, Кипарисовой, 18, 40 лет ВЛКСМ, 8 и 50 лет ВЛКСМ, 17. Во всех двориках установят новые бордюры, отремонтируют тротуары и дороги, уточнили в пресс-службе мэрии.
Ремонт стартовал с демонтажа старых, разрушенных временем бордюров и асфальтового покрытия. Сейчас строители устанавливают новый бортовой камень. Отметим, что специалисты при планировании видов работ придерживались пожеланий жильцов. Например, в доме № 7 на ул. Терешковой живут несколько человек с ограниченными физическими возможностями, поэтому здесь ремонт проходит с учетом их интересов и потребностей.
– В нашем доме проживают несколько инвалидов-колясочников, поэтому строители делают пониженный бордюр около каждого подъезда, – отметила Елена Павлиненко, жительница дома № 7 на ул. Терешковой. – Бригада работает на совесть и в хорошем темпе. Совсем скоро у нас будет хорошая асфальтированная дорога, все жильцы очень благодарны.
Как уже писал «В», в администрацию города поступило 79 пакетов документов на участие в программе, 49 из них соответствовали условиям и были вынесены на общественное обсуждение. Каждый двор был оценен по нескольким критериям: продолжительность эксплуатации имущества МКД, наличие элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), дизайн-проект благоустройства придомовой территории.
В итоге наиболее проблемные дворы оказались первыми в списке на ремонт. Исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта, основная часть которой поступила из федерального бюджета и распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования, а также сметных расчетов в текущем году во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территорий. Дворы, не вошедшие в программу этого года, учтут в программе следующего.