Ремонт дворов идет с учетом пожеланий жильцов

В краевом центре подрядные организации приступили к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов города в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год.

Бригады строителей начали ремонт придомовых территорий на ул. Терешковой, 7, Кипарисовой, 18, 40 лет ВЛКСМ, 8 и 50 лет ВЛКСМ, 17. Во всех двориках установят новые бордюры, отремонтируют тротуары и дороги, уточнили в пресс-службе мэрии.

Ремонт стартовал с демонтажа старых, разрушенных временем бордюров и асфальтового покрытия. Сейчас строители устанавливают новый бортовой камень. Отметим, что специалисты при планировании видов работ придерживались пожеланий жильцов. Например, в доме № 7 на ул. Терешковой живут несколько человек с ограниченными физическими возможностями, поэтому здесь ремонт проходит с учетом их интересов и потребностей.

– В нашем доме проживают несколько инвалидов-колясочников, поэтому строители делают пониженный бордюр около каждого подъезда, – отметила Елена Павлиненко, жительница дома № 7 на ул. Терешковой. – Бригада работает на совесть и в хорошем темпе. Совсем скоро у нас будет хорошая асфальтированная дорога, все жильцы очень благодарны.

Как уже писал «В», в администрацию города поступило 79 пакетов документов на участие в программе, 49 из них соответствовали условиям и были вынесены на общественное обсуждение. Каждый двор был оценен по нескольким критериям: продолжительность эксплуатации имущества МКД, наличие элементов благоустройства (пешеходные дорожки, ограждения, скамьи, урны, беседки), дизайн-проект благоустройства придомовой территории.

В итоге наиболее проблемные дворы оказались первыми в списке на ремонт. Исходя из суммы выделенного финансирования на реализацию приоритетного проекта, основная часть которой поступила из федерального бюджета и распределена администрацией Приморского края между муниципальными образованиями на условиях софинансирования, а также сметных расчетов в текущем году во Владивостоке отремонтируют 14 придомовых территорий. Дворы, не вошедшие в программу этого года, учтут в программе следующего.