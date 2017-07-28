ОСАГО в Приморье: так не доставайся же ты никому…

Краевой рынок автогражданки оброс проблемами

ДТП, в котором пострадало авто моей знакомой, произошло в марте, накануне первого весеннего праздника. Кстати, и направлялась она на мероприятие, ему посвященное. Но вместо торжеств и приятного общения с близкими за накрытым столом провела вечер на трассе в ожидании ГИБДД и дальнейших разбирательств происшествия. Но, как оказалось, это было не самое тягомотное испытание…

Местная компания, в которой оформлено ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) невиновной в аварии автовладелицы, сначала взяла с нее две тысячи рублей за подсчет ущерба, затем, затянув до мая расчеты, озвучила сумму ущерба – порядка 15 тысяч рублей. Обещали перевести деньги на счет к концу месяца. Но до сих пор средств нет, и на все вопросы в офисе отвечают: ждите…

Вообще, автомобилистам наравне с обучением в автошколах правилам ДД и навыкам вождения впору осваивать и юридическую науку. Причем на самом серьезном уровне. В последнее время нововведения в законодательстве, касающиеся транспортных средств, просто валом валят: «Платон», «ГЛОНАСС», ОСАГО с натуральным возмещением, европротокол и электронный полис. Без умения разбираться в изобретаемых правовых нормах, правильно их трактовать уже не обойтись. Мало того, отдельные страховщики не боятся затягивать расчеты, выплаты страховой премии, а в последнее время и вообще отказываются под разными предлогами в продаже полисов автогражданки.

Из комфортного проживания вычли автомобильный нюанс

По расчетам страховой компании «Альфастрахование», две трети регионов России оказались убыточными для ведения бизнеса ОСАГО. В их число вошло и Приморье.

От федеральных и региональных властей мы все чаще слышим про развитие Дальнего Востока в целом и Приморья в частности. Нас уверяют, что создается благоприятный фон для международных инвестиций, привлечения населения страны на Дальний Восток. Но как реализовать комфортность проживания без учета такой «мелочи», как оформление ОСАГО? Что сегодня происходит на страховом рынке Приморья и почему вдруг ОСАГО стало невыгодным для стаховщиков? Прокомментировать данную ситуацию мы попросили председателя некоммерческого партнерства «Лига финансовых институтов» (Владивосток) Александра Ивашкина.

– За последние четверть века российские домохозяйства ввели личный автомобиль в категорию необходимого домашнего имущества. А приморские семьи имели возможность обновлять личную машину каждые 3–5 лет. Подержанная японка на местном рынке стоила совсем недорого, и в разные периоды цена (предположим, малолитражки с объемом двигателя до 1,5 л) росла от $500 до $4000. Поэтому, наверное, до сих по такое соотношение, как 1,1 млн автомашин на 1,9 млн жителей Приморья, еще никто в России не опередил.

Неудивительно, что динамика роста ОСАГО в Приморье была самой высокой в стране, порядка 35–45 %. Расходы страховщиков на выплаты премий застрахованным по ОСАГО составляли в отдельные периоды 15–20 %, траты на ведение дел – 23 %. Таким образом, чистый доход страховой компании был не менее 57 %. Но все поменялось совсем недавно. Недобросовестные автоюристы, аварийные комиссары, просто автолюбители увидели, что с помощью ОСАГО можно зарабатывать, используя несовершенство закона.

Представьте, что «Тойота-Цедрик» (год выпуска 1999, рыночная стоимость 150 тыс. рублей) попадает в аварию, повреждая всего лишь бампер. Если это произойдет во Владивостоке, то на место происшествия тут же приезжают как минимум два (а то и четыре) аварийных комиссара, готовых помочь – отнюдь не даром! – расстроенному автовладельцу в оформлении ДТП и последующем взаимодействии со страховой компанией по поводу возмещения убытков. Далее грамотные и подкованные автоюристы подают в суд иски, и правосудие присуждает выплату за бампер (новый, с учетом износа) 170 тысяч рублей. Да-да! И это совсем не фантастика, а реальность. Как и то, что поврежденный при ДТП блок управления двигателем (небольшая пластмассовая коробочка) могут оценить от 100 тысяч рублей и выше. И подобных примеров возмещения ущерба уже не сотни, а тысячи.

Именно деятельность недобросовестных автоюристов, которые через суды завышают размер выплат пострадавшим в ДТП, а также мошенников, имитирующих аварии, – одна из главных причин убыточности ОСАГО.

Укрупнение подвело конкуренцию

Сейчас, борясь с мошенничеством, отдельные страховые компании всячески ограничивают возможности приобретения полисов ОСАГО. Насколько эффективны эти меры, трудно судить. Однако бесспорно, что они значительно осложняют жизнь добросовестным клиентам.

Увы, когда государство поставило всех водителей в рамки исполнения закона ОСАГО и отдало его исполнение на откуп частным страховым компаниям, то, на мой взгляд, поступило не совсем мудро. Примером может послужить Приморье.

В период пика ОСАГО на таком хлебном страховом поле, как наш регион, работала вся первая двадцатка страховщиков страны. Конкуренция была настолько жесткой, что местная десятка страховщиков пала за какие-то 2-3 года. Они либо были поглощены, либо самоликвидировались. Кто не хотел сам уйти, тому усиленно помогали столичные гости. Например, крупнейшей приморской страховой компании «Защита-Находка», которая занимала в 2010 году четверть страхового рынка края. По моему убеждению, компанию довели до банкротства, оставив летом 2011 года на три месяца без бланков полисов ОСАГО, из-за чего та понесла убытки, от которых уже не оправилась. С этого момента получилось (не только характерное для Приморья) страховое поле с отсутствием конкуренции на этом рынке. А там, где нет конкуренции, потребителю трудно рассчитывать на качественный и доступный продукт.

– То есть в Приморье страховым бизнесом рулят московские страховщики?

– Так и есть. Любое управленческое решение (как, например, с полисами ОСАГО), в том числе и об использовании капитала, принимается в Москве.

Е-ОСАГО – для тех, кому за 30

– Сейчас есть возможность приобрести электронный полис ОСАГО. Упростило ли это процедуру страхования автоответственности?

– Да, сегодня автомобилисту необязательно ходить в офис к страховщику или искать по городу агента, есть электронное так называемое е-ОСАГО. Но многие, кто попытался приобрести ОСАГО на сайтах страховых компаний, могут часами рассказывать, с какими трудностями пришлось столкнуться. И далеко не всем удалось преодолеть их.

Приведенный ранее пример с «Тойотой-Цедрик» – не придуманная ситуация, а взятая информация, что называется, из первых уст, от аджастеров (специалистов по урегулированию убытков), от страховщиков, с сайтов судов, от автоюристов, их клиентов, страхователей, специалистов ЦУУ (Центров урегулирования убытков). Это вполне достоверные сведения. Теперь о моих предположениях, которые в последнее время как бы находят подтверждение в силу их системного характера. Предполагаю, что в виртуальном программном продукте е-ОСАГО страховщики поставили различного рода фильтры, которые выбрасывают автовладельца с сайта, если он – неоднократный участник ДТП; если ему менее 27 лет, а в некоторых компаниях и 35 лет; если машина малолитражка; если хозяин авто зарегистрирован за пределами населенного пункта, где покупает ОСАГО. А также если возраст автомобиля ранее 2000 года.

Кстати, для Приморья возраст авто – актуальная тема. По экспертным оценкам аналитического агентства «Автостат» (данные 2016 года), самые старые легковые автомобили в России ездят по дорогам именно нашего края и Камчатки. Средний возраст легковых авто соответственно 20 и 21 год, тогда как в среднем по стране – 12,5 года. Несомненно, возрастной автопарк края усугубляет ситуацию с получением услуги по е-ОСАГО.

Конечно, это мои предположения, но как иначе объяснить мучения и нестыковки с получением е-полиса ОСАГО в Приморье?! Могу ошибаться, но это так называемые меры для снижения убыточности автогражданки, меры по борьбе страховщиков с автоюристами. Но накрывают-то эти барьеры многих законопослушных автолюбителей.

Контролеры вне активности

– Что, по-вашему, может изменить ситуацию?

– На мой взгляд, сам рынок и создал ситуацию, когда весьма затруднительно оформить полис ОСАГО, необходимый по закону каждому владельцу ТС. Закон об автогражданке никто не отменит. Страховой бизнес – это большая ответственность перед обществом, поэтому, конечно же, за поведением игроков необходимо следить. Но кто этим должен заниматься? Правительство передало рынок страхования под контроль Центробанка. Сами страховщики создали Российский союз автостраховщиков – некоммерческую организацию, которая в том числе отвечает за снабжение страховщиков полисами ОСАГО, а в случае банкротства страховой компании берет на себя материальную ответственность перед ее клиентами. Есть и третья структура, призванная следить, чтобы конкуренция была добросовестной, – Федеральная антимонопольная служба. Почему у этих нянек дитя без глаза осталось или вот-вот останется, вопрос к ним.