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Директора, но договоры

Изменения в русском языке будут проходить по правилам, даже если они вам не нравятся.
Директора, но договоры

Какие вопросы о русском языке задают сегодня лингвистам его носители? И какие интересные открытия совершают сотрудники справочных служб русского языка, отвечая на эти вопросы?

Об этом рассказал в муниципальной библиотеке «БУК» Владимир Пахомов, главный редактор портала «Грамота.ру», член экспертного совета «Тотального диктанта» (напомним, что стратегическая сессия этого проекта недавно прошла во Владивостоке).

– Наш портал работает уже 17 лет, на год меньше – справочная служба на нем. За эти годы мы ответили более чем на 290 тысяч вопросов по русскому языку. Что же хотят узнать читатели о русском языке сейчас, в начале XXI века? Запросы можно разделить на несколько групп, – сказал Владимир Пахомов. – Чаще всего нас спрашивают, как правильно произнести, написать, просклонять, расставить знаки препинания. Большое число наших пользователей – это те, кто прямо сейчас пишет документы, – офисные работники, секретари, делопроизводители, которым по роду их деятельности необходимо точно расставить знаки препинания и знать, как правильно пишется то или иное слово. Интересно, что наш портал в первую очередь был адресован журналистам и создан для журналистов. Была идея создать хорошую базу, чтобы они в репортажах делали меньше ошибок – проверяли ударение и написание. Но оказалось, что наша аудитория – это не только журналисты, но и все, кто хочет грамотно говорить и писать по-русски.

Как старухе войти в элиту

– Часто людей интересует происхождение слов и даже фамилий. Все мы носители русского языка, и у каждого свое представление о нем. Точнее, какие слова, на наш взгляд, хорошие, а какие плохие. Бывает, что какое-то слово просто бесит, хотя другим людям оно кажется нормальным, – продолжил Владимир Пахомов.

 – И за разъяснениями они тоже обращаются к лингвистам, – заметил Владимир Пахомов, главный редактор портала «Грамота.ру». – Однажды я читал ребенку перед сном сказку Пушкина:

Старуха сидит под окошком,

На чем свет стоит мужа ругает.

«Дурачина ты, прямой простофиля!

Выпросил, простофиля, избу!

Воротись, поклонися рыбке:

Не хочу быть черной крестьянкой,

Хочу быть столбовою дворянкой».

– А что значит «столбовая дворянка»? – спросил ребенок. Я с детства знаю «Сказу о рыбаке и рыбке», но ни разу не задумывался, почему старуха хотела стать именно столбовой дворянкой. Что это за люди такие? Покопавшись в книгах, я выяснил, что столбовые дворяне – это потомственное сословие старинного рода и знатного происхождения. Их имена были занесены в родовые книги еще в XVI–XVII веках, в так называемые столбцы. Текст был написан на склеенных в виде ленты бумажных полосках, которые хранились в свернутом виде. Дворян, чьи имена сохранились в свитках, стали называть столбовыми, их потомки пользовались определенными привилегиями. Вот именно в эту, привилегированную, часть дворян и хотела попасть старуха. Войти, так сказать, в элиту.

Кстати, слово «простофиля», которое тоже присутствует в этом стихотворении, означает такого простоватого, недалекого человека. Это сложное слово из двух корней: «прост» и «фил», а «фил» – сокращение от русских имен, таких как Филипп, Филимон, Филат. Но почему именно простоФиля, а не простоВаня или простоВася? Оказывается, имена, которые содержали в себе звуки «Ф» и «х», очень часто становились нарицательными словами. Смотрите: имя Февронья и от нее – хавронья. Что означает свинью или женщину некрасивой внешности. От имени Феофан образовалось слово фофан, означающее недалекого человека. А словом «филька» стали называть недалекого человека, простачка.

Неологизм – не проблема

Проверить правильное написание слова проще всего в словаре. А что делать, если вам повстречался неологизм? Например, сейчас очень популярно слово «спинер». Благодаря игрушке, которая расходится как горячие пирожки. И как его писать?

– Мы провели опрос среди наших подписчиков соцсети «ВКонтакте» и попросили назвать слово, которое, на их взгляд, может претендовать на звание «слово года», – сказал Владимир Пахомов. – На первом месте оказался «ждун», на втором – «спинер». Но как правильно писать его? Казалось бы, все просто: слово заимствовано из английского языка, по-английски оно пишется с двумя буквами «н», значит, и мы будем так же писать. Но у нас нет такого правила, по которому все иноязычные слова сохраняют или теряют удвоенную согласную. При этом лингвисты установили, что если есть однокоренные слова, в которых пишется неудвоенная согласная, то и искомое слово будем писать так же. Например, есть слова «блог», «блогосфера», следовательно, «блогер» пишем с одной «г», а не двумя, как в английском. И, казалось бы, слово «спинер» полностью подходит под это правило. Но наверняка вы видели это слово, написанное с двумя буквами «н». Потому что все заимствованные слова первоначально копируются с первоисточника. Потом, когда они усваиваются в русском языке, начинают претерпевать трансформацию. Слово «блогер» сначала писали с двумя «г» и «шопинг» с двумя «п». Как писать «спинер» – точного ответа пока нет.

Я не случайно рассказал про новое слово, потому что хотелось вам показать, как лингвисты работают. Как только слово оказывается в русском языке, оно сразу становится предметом их внимания. Так что лингвисты – это не бородатые старцы, штудирующие берестяные грамоты (хотя их они тоже изучают), какими их часто представляют. В Москве есть Институт русского языка, среди его главных задач – создание словарей. Именно здесь расположен отдел культуры речи, в котором работает группа орфографистов. Они уже несколько десятилетий изучают теорию орфографии и вырабатывают написание слов, которые только-только приходят в русский язык: хештег, бойфренд, чайлдфри – все это сразу находит кодификацию в лингвистических источниках.

Во всем виноваты хулиганы-журналисты

– В последнее время нам все чаще задают вопрос: «Правда ли, что правила русского языка упростились и теперь можно все»? Например, склонять слово «метро». Так ли это? В обществе сложилось устойчивое мнение, что появились какие-то новые правила, коверкающие язык. Если говорить о правилах правописания, то ныне действующие были приняты в 1956 году. И никто их не отменял. Конечно, в каких-то пунктах они устарели. Например, религиозные названия в 1956 году писались с маленькой буквы, теперь же Бог, Рождество и Богородица пишем с большой. Или, наоборот, в словосочетании «Вооруженные силы» оба слова писались с большой буквы, если речь шла о войсках СССР, и с маленькой, если о странах НАТО. Сейчас орфографический словарь рекомендует, чтобы первое слово было с большой, второе – с маленькой буквы.

Так откуда же взялись пресловутые «новые правила»? Термин появился после одной большой дискуссии о правописании, развернувшейся в начале 2000-х годов. Орфографическая комиссия выработала предложения об уточнении некоторых правил правописания. К несчастью, проект этого свода правил вышел на общественное обсуждение и прошел через СМИ. Журналисты позволили себе совершенно хулиганские высказывания и даже личные оскорбления. В итоге новые правила не были утверждены и мы живем по правилам 1956 года.

Вторая дискуссия развернулась в сентябре 2009-го. Тогда были утверждены четыре словаря, содержащие нормы русского государственного языка. Они ни к чему не обязывали и были изданы для чиновников, а не для школ. Журналисты открыли эти словари и обнаружили как постоянные варианты слов, так и уже ушедшие из языка и решили, что это новые нормы. Это породило новую дискуссию в обществе. Видимо, под влиянием этого и появилась вера в новые правила.

Лингвисты сохраняют спокойствие. Публика раздражается

– Где ставится ударение в слове «страховщик» и почему? Кроме ответа «так сложилось», больше ничего сказать лингвисты не могут. А правильно говорить страхОвщик. И когда появилось слово «перестраховщик», все сомнения отпали.

Но почему «свиристель», «поползень» и «тюль» – он, а не она? Здесь не дашь аргументированного ответа.

Многих раздражает спокойное отношение лингвистов к изменениям в нормах языка. Люди считают, что язык надо спасать, а лингвисты лишь пожимают плечами. Они знают сотни примеров, как менялись слова вместе с течением времени, и не считают, что это плохо. Почему?

Многие процессы, которые происходят на наших глазах, начались в древнерусскую эпоху. Тогда было шесть типов склонения существительных, за несколько столетий эта система разрушилась до трех типов. Но пока их было шесть, то и окончаний нужно было больше. А теперь некоторые окончания просто исчезли из языка и все. Какие-то окончания встретились в рамках одного падежа и разошлись по значениям. И теперь мы говорим «о береге», но «на берегу». Падеж один – предложный, но окончания разные, потому что здесь встретились два типа окончаний из разных типов склонений русского языка. И разошлись по значениям: «о чем-то» – изъяснительное значение, окончание «е» и «где» – местное значение, окончание «у». У носителей русского языка, тех, кто говорит на нем с рождения, это обычно не вызывает трудностей. А вот для иностранцев это проблема.

Но не надо делать вывод, что раз язык меняется, то можно норму не соблюдать и говорить, как хочется. Нет. Если мы хотим говорить грамотно, мы смотрим в словарь. Поэтому говорим и пишем «директора», но «договоры». Однако в последние десятилетия появилось много людей, которые раньше на публике не высказывались. Неграмотность стала заметнее. Произошло разделение языка на обычную разговорную речь и ту письменную разговорную речь, которую мы видим в чатах, мессенджерах и соцсетях. И нам предстоит это пережить.

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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