Размер автокредита вырос на 11 %

Средний размер автокредита в России, по последним данным, составил 681,6 тыс. руб., увеличившись за год на 10,7 %, или на 66,1 тыс. руб. (во втором квартале 2016 г. – 615,5 тыс. руб.), приводит данные vestifinance.ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, по информации аналитического агентства «Автостат», средняя цена нового автомобиля за это же время выросла на 3,3 % и составила на 1 июля 1,336 млн руб. (годом ранее – 1,294 млн руб.).

– Средний размер автокредитов растет не только по причине удорожания импортных автомобилей, – отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – На наш взгляд, на рост среднего размера займа прежде всего повлияло значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Это привело к вымыванию из кредитного процесса высокорискованных заемщиков с низкими или нестабильными доходами, а также с плохой кредитной историей. При этом банки охотно одалживают гражданам, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильно высоком уровне.